بنزيما: تجديد مبابي؟ لا أريد الحديث عن أشياء صغيرة

قلل الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، من أهمية فشل النادي الملكي في التعاقد مع موطانه كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.



وارتبط مبابي بالانتقال إلى الميرنجي طوال الموسم الحالي، قبل أن يجدد عقده مع سان جيرمان حتى صيف 2025.



وأجرى بنزيما مقابلة مع شبكة (Movistar Plus)، وسئل عن رأيه في قرار مبابي التجديد مع سان جيرمان، لكنه رد: "أركز على نهائي دوري أبطال أوروبا، ولا أريد الحديث عن (أشياء صغيرة)".



وأضاف: "أفضل عدم التحدث عن مسألة مبابي.. أنا لست غاضبا، لا يمكنني إلا أن أخبرك أنني أركز عن نهائي دوري الأبطال، وهذا أهم من الاستماع إلى أي شيء اخر".



زاد: "يجب أن يكون كل شخص حرا في قراراته.. لماذا يجب على مبابي الاتصال بي ليقول إنه سيفعل شيئا ما، إن كل شخص يقرر مستقبله.. أنا هنا وأشعر بهدوء، وأستعد لمباراة يوم السبت، والجميع يفعل ما يريد".



وتابع: "نشر صورة لدرع ريال مدريد وأخرى لتوباك من أجل توجيه رسالة إلى مبابي؟ صورة الدرع ليست ضد مبابي، أنا أضعها لأنني أحبها وأحب ريال مدريد كثيرا.. إنه أفضل ناد في العالم، لا يوجد شيء وراء هذا الأمر، لا خيانة أو أي شيء اخر".



وختم: "ماذا عن صورة توباك لقد رأى الكثيرون أنها رسالة إلى مبابي؟ إذا نظرت لحسابي على إنستجرام، سترى أن لدي العديد من الصور لتوباك، إنه مفضل لدي. لا يتعلق الأمر بالخيانة، لن أضع صورة كي أوجه رسالة، إذا كانت لدي رسالة، سأقولها للشخص".



يذكر أن العديد من التقارير في الموسم الحالي أكدت أن العلاقة ممتازة بين بنزيما ومبابي في معسكرات المنتخب الفرنسي، لكن ظهرت مؤخرا بعض لمحات التوتر بينهما.



ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد مع ليفربول، السبت المقبل، على استاد دو فرانس في نهائي دوري أبطال أوروبا.