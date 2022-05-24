بالصور أسعار التأشيرات من غزة إلى تركيا

كشفت شركة "باسبورت" لخدمة التأشيرات التركية، اليوم الثلاثاء، عن أسعار التأشيرات إلى تركيا لسكان قطاع غزة.

وتراوحت أسعار التأشيرات إلى تركيا ما بين 470 شيقلا حتى 1120 شيقلا.

وفي وقت سابق أعلنت الشركة عن متطلبات إصدار التأشيرات لأهالي قطاع غزة، بعد توقف استمر لأشهر.

وقال فرع الشركة بغزة في إعلان عبر الصفحة الخاصة بالشركة، إنه سيطلق موقعًا خاصًا به على الإنترنت لتنظيم استقبال المراجعين عبر نظام إلكتروني يشمل أخذ موعد مسبق للمراجعين.

وأوضحت الشركة تفاصيل التأشيرات السياحية والطلابية ورجال الأعمال والعمل والعلاجية ولدراسة اللغة، وغيرها من الأنواع.

إليكم أسعار التأشيرات إلى تركيا لسكان قطاع غزة:



