ما حقيقة ارتفاع أسعار أهم المنتجات في مصر اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، حقيقة الارتفاع على اسعار بعض الأصناف من المواد الغذائية، كما لاحظنا زيادة البحث عن ارتفاع أسعار أهم المنتجات والمواد الغذائي في مصر، لذلك يقدم لكم فريقنا سعر كيلو الأرز واللحوم والدقيق في مصر.

ما حقيقة ارتفاع أسعار أهم المنتجات في مصر اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022

الغرف التجارية بالقاهرة في مصر كشفت أن، "ارتفاع سعر كيلو الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة بنحو 4 جنيهات، ليسجل نحو 16.75 جنيه بدلا من 12.75 جنيه في السوق المحلي".

وأضافت الغرف التجارية، من خلال جدول الأسعار الخاص بها، "زيادة سعر كيلو الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة بنحو 3.5 جنيه، ليسجل 14.5 جنيه بدلا من 11 جنيها في السوق المصري".

ورغم ارتفاع أسعار الأرز، استقر سعر العدس الأصفر في السوق المحلي ليسجل نحو 15 جنيها للكيلو الواحد، وبلغ سعر عبوة الصلصة وزن 280 جراما نحو 6 جنيهات.

وبالنسبة لأسعار اللحوم، استقرت أسعار اللحوم المستوردة بعد الزيادة الأخيرة، ليسجل سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد نحو 89.5 جنيه، كما استقر كيلو اللحم السوداني الطازج بسعر 137.5 جنيه، فيما بلغ سعر كيلو الكبدة المستوردة 75 جنيها.

وقال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك تراجعا في سعر الدقيق بينما استقرت أسعار الردة أمس الأحد.

وأضاف المنوفي، خلال بيان له، أن سعر الدقيق بروتين 24، تراجع اليوم ليسجل سعر الطن 9.850 جنيهًا وسعر الدقيق، بروتين 27، في السوق المحلي، ليصل إلى 10.000 جنيه للطن مقابل 10.300 جنيه، وأسعار الردة محلي شهدت لدى التاجر استقرارًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 6.100 جنيها.