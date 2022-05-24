طريقة استرجاع سجل البحث تويتر..كيف اشوف سجل البحث في تويتر، هي واحدة من بين الأمور التي يبحث عنها الكثير، حيث يعتبر تطبيق تويتر هو واحد من بين التطبيقات الشهيرة والتي يقبل الكثير على استخدامها، وذلك لكونه يحتوي على العديد من المميزات المختلفة، ومن خلال السطور القادمة سوف نوضح لكم كيفية الوصول إلى سجل البحث الخاص بالمستخدم، وأهم المعلومات التي يحتاج إليها مستخدمي تويتر، لذلك قررنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن نضع لكم هذه المقالة للحديث عن كيف اشوف سجل البحث في تويتر.

كيف اشوف سجل البحث في تويتر

تويتر بحث قديمة

وأصبح موقع التغريدات الصغيرة تويتر واحد من أكثر مواقع التواصل الاجتماعي ذات قيمة وهدف وعمل كبير على مستوى العالم كله، وسوف نتحدث في هذا بشأن تويتر عن طريقة استرجاع سجل البحث الذى يتواجد داخل الموقع خاصة وأن الكثير من مستخدمي تويتر يبحثون عنه دائما.

سجل النشاطات في تويتر

طريقة استرجاع سجل البحث تويتر

وتعتبر طريقة استرجاع سجل البحث تويتر هي أحد الأمور التي تساعد المستخدم على التمكن من الوصول إلى كافة المحتويات التي سبق له البحث عنها، ويمكن الوصول إليه مباشرة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

يتم التوجه إلى حساب الجيميل الخاص بالمستخدم عبر الهاتف المحمول.

مع مراعاة أن يكون حساب الجيميل هو نفس الحساب الذي تم التسجيل به في تطبيق تويتر.

يتم الدخول على كافة عمليات البحث التي تمت عبر تطبيق تويتر.

وذلك لأن حساب جوجل يحتوي على كافة المعلومات التي تتعلق بسجل البحث الذي سبق للمستخدم وأن بحث به عبر كافة التطبيقات ومن بينها تطبيق تويتر.

كيفية حفظ عمليات البحث في تويتر

تويتر بحث قديم

وتعتبر تلك الخاصية هي واحدة من بين الخواص التي يتمتع بها تطبيق تويتر، والتي تساعد على حفظ البيانات التي تم البحث بها مسبقاً على التطبيق، ويمكن حفظ كافة المحتويات التي سبق البحث عنها في السجل، ويمكن تنفيذ ذلك من خلال الخطوات الآتية:

يتم الدخول إلى تطبيق تويتر على الهاتف المحمول.

بعد ذلك يتم التوجه إلى النافذة التي تسمى باسم استكشاف والتي يتم من خلالها التعرف على المحتويات التي تم البحث عنها، أو يتم البحث عن محتوى جديد.

يقوم المستخدم بالضغط على الثلاث نقاط التي توجد في الأعلى، وبعدها يتم الضغط على كلمة حفظ.

وسوف يتم ظهور كافة السجل الخاص بالبحث وكافة الأمور التي كان المستخدم سبق له البحث عنها أسفل أيقونة البحث.

ومن خلال تلك الطريقة السابقة يتم حفظ كافة الأمور التي يرغب المستخدم في التعرف عليها.

كيفية استرجاع سجل البحث من الحاسب

ويمكن أيضاً أن يتم استرجاع سجل البحث عبر تطبيق تويتر، وذلك من خلال جهاز الحاسب الآلي، وذلك حتى يكون بإمكان المستخدمين التعرف على السجل الذي تم البحث به مسبقا، ولاسترجاع السجل يتم اتباع الخطوات الآتية:

يتم فتح جهاز الكمبيوتر، ومن ثم يتم تنزيل برنامج استرجاع سجلات البحث، وهو برنامج انديكس داتا، والذي يمكن الوصول إليه من هنـا.

بعد أن يتم تنزيل البرنامج يقوم المستخدم.

ويتم فتح البرنامج، ومن ثم يتم تركه عدة دقائق، وذلك حتى ينتهي البرنامج من عملية البحث.

يتم ظهور رسالة تدل على انتهاء عملية البحث.

يقوم المستخدم بالعمل على البحث في كافة الملفات التي قام البرنامج باسترجاعها وذلك من أجل الحصول على البحث المراد استرداده.

كيفية حذف سجل البحث في تويتر

بحث تويتر أشخاص

وبعد أن تعرفنا على الطريقة التي يمكن من خلالها استرجاع سجل البحث، فإن الكثير يرغبون في معرفة الطريقة التي يمكن أن يقوم المستخدم بحذف السجل الخاص بالبحث، وذلك في حالة الرغبة من حذف المحتويات التي سبق للمستخدم أن قام بالبحث عنها، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

يتم الدخول إلى التطبيق الخاص بتويتر، والذي يوجد على الهاتف المحمول مباشرة.

بعد ذلك يتم الدخول على الأيقونة الخاصة بالبحث، ويتم الضغط عليها مباشرة.

سوف تظهر أمام المستخدم كافة الأشياء التي سبق له البحث عنها.

ويكون بجانب كل جملة من جمل البحث علامة إكس، والتي يمكن من خلالها حذف العملية.

يقوم المستخدم بالضغط على علامة الحذف إكس، وبعدها سوف يتم إزالة العنوان المراد إزالته.

وتكون تلك الطريقة خاصة بحذف جملة واحدة فقط من سجل البحث.

أما في حالة الرغبة في مسح سجلات البحث بشكل كامل، وجعلها فارغة، فإنها من الأمور التي يمكن أن يتم الحصول عليها مباشرة، وبضغطة زر واحدة.

حيث يقوم المستخدم بالضغط على كلمة تنظيف، وعند الضغط عليها مباشرة يتم مسح السجل بشكل كامل، والتخلص من عمليات البحث التي سبق للمستخدم أن قام بالبحث عنها.