فصائل المقاومة: "سيف القدس" ما زال مشهراً وما رسخته المقاومة من معادلات لا يمكن التراجع عنها

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن "سيف القدس" ما زال مشهراً ولن يغمد إلا برحيل الاحتلال، وما رسخته المقاومة خلال المعركة من معادلات أبرزها معادلة غزة القدس ووحدة الشعب والوطن في مواجهة الاحتلال لا يمكن التراجع عنها.

وحذرت الفصائل في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، العدو الصهيوني من الدعوات التي تطلقها بعض المجموعات الصهيونية المتطرفة لهدم قبة الصخرة وبناء الهيكل المزعوم، مؤكدة أن هذا سيفجر بركان غضب فلسطيني وعربي واسلامي يزلزل أركان الكيان.

وأوضحت أن سماح حكومة الاحتلال للجماعات الصهيونية المتطرفة بممارسة طقوس وخزعبلات تلمودية داخل المسجد الأقصى تصعيد خطير يمثل عدواناً على مبادئنا وقيمنا واستفزازاً لمشاعر شعبنا وأمتنا، داعية شعبنا لتكثيف الزحف والنفير العام دفاعاً عن الأقصى والمقدسات وضرورة التعبئة العامة وشد الرحال لإفشال هذه المؤامرات الخبيثة .

وحملت الفصائل في بيانها، الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تداعيات هدم أجزاء من الدرج التاريخي للمسجد الابراهيمي في الخليل الذي يعتبر فعلاً إجرامياً تهويدياً واعتداءً صارخاً على مقدساتنا وأرضنا الفلسطينية، مجددة تأكيدها أنها في حالة انعقاد دائم تتابع تطورات الأحداث في القدس لاتخاذ ما يلزم للرد على جرائم الاحتلال.

وحيت الفصائل جماهير شعبنا الصامد في كافة مناطق تواجده خاصة المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى الذين يقفون سداً منيعاً أمام مؤامرات الاحتلال ومخططاته الخبيثة، مطالبة الأمة جمعاء بتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن القدس والاقصى ونصرة شعبنا الفلسطيني وقضيّته العادلة حتى زوال الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا.

كما أكدت الفصائل أن الاحتلال الصهيوني يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة البطل/ همام فتحي حازم الذي اعتقلته قوات الاحتلال صباح اليوم، وعن حياة الأسير البطل/ خليل عواودة والأسير البطل/ رائد ريان المضربان عن الطعام، ومشددة على أن قضية الأسرى ثابت أصيل من ثوابت شعبنا ومقاومتنا.