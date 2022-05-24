"ماركوس ألونسو" على أعتاب برشلونة

بات الإسباني ماركوس ألونسو، ظهير تشيلسي، على أعتاب الانتقال إلى صفوف برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.



وينتهي عقد ألونسو مع البلوز في صيف 2023، لكنه يسعى للرحيل عن تشيلسي في الميركاتو الصيفي المقبل.



وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سيسمح تشيلسي لماركوس ألونسو بالرحيل هذا الصيف".



وأضاف رومانو: "ألونسو قريب من الاتفاق على الشروط الشخصية لعقده مع برشلونة، خاصة أن المفاوضات بين الطرفين جارية منذ شهر".



واختتم: "ستكون الرسوم النقطة الوحيدة التي يجب مناقشتها في الصفقة، حيث لا يخطط برشلونة لتقديم عرض كبير، لأن عقد اللاعب ينتهي في الموسم المقبل".