صورة "دعاة فلسطين" بغزة يشارك في المسير العلمائي نصرة للأقصى

شارك ملتقى دعاة فلسطين في المسير العلمائي الذي انطلق بعد، ظهر اليوم الثلاثاء، من مسجد العباس غرب مدينة غزة إلى مقر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حيث كانت الكلمة لوزارة الأوقاف نيابة على المؤسسات العلمائية المشاركة.

وقال أمين الملتقى د. سلمان السعودي، في كلمته خلال المسير العلمائي: "إن المسير العلمائي يؤكد للأمة والعالم بأن العلماء هم الحاضنة لثورات التحرر، وأن الشعب الفلسطيني بجميع مكوناته يقف في خندق واحد للذود عن المسجد الأقصى".

وأضاف السعودي، "المسجد الأقصى دونه الأرواح والدماء والمهج، وسيبقى العلماء مشاركا رئيسيا للمقاومة من أجل إفشال مخططات العدو لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، وإن موعدنا في الأقصى الصبح، وإن الصبح لقريب".



