شرطة الاحتلال توافق على البرنامج النهائي لـ"مسيرة الأعلام" المقررة الأحد المقبل

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، مساء اليوم الثلاثاء، أن شرطة الاحتلال في مدينة القدس ابرمت اتفاقاً مع منظمي ما يسمي "مسيرة الأعلام" المقرر تنظيمها يوم الأحد المقبل بشأن عدد المشاركين وخط سيرهم.

وبحسب شرطة الاحتلال فأن البرنامج النهائي لـ"مسيرة الأعلام" في القدس، ينص على موافقة الشرطة على 16 ألف مشارك فيها (8000 مستوطن ذكور،8000 مستوطن إناث).

وبينت وسائل الأعلام "الإسرائيلية"، أن التجمع للمسيرة سوف يبدأ الساعة 4 عصرًا وحتى الساعة 6:30 في ساحة شارع الملك جورج بالقرب من شارع يافا، على أن يبدأ خروج المسيرة من "المستوطنين الذكور" الساعة 6 باتجاه باب العامود بعدد 8000 مستوطن، والساعة 6:15 للإناث بنفس العدد باتجاه باب الجديد.

وأشارت إلى أن المسيرة ستمر من باب العامود مباشرة مع إقامة الرقصة التلمودية في ساحة باب العامود.

ورغم تهديدات الفصائل الفلسطينية، جدد وزير الحرب "الإسرائيلي" بيني غانتس اليوم الثلاثاء 24/5/2022 ، تأكيده أن مسيرة الأعلام التي سينظمها المستوطنين في مدينة القدس يوم الأحد المقبل الموافق 29 /5/2022، ستجري في مسارها الاعتيادي.

ودعا غانتس بحسب ما أوردته الإذاعة العبرية، جميع الأطراف بما في ذلك الساحة الحزبية "الإسرائيلية" إلى إبداء المسؤولية تجاه هذه القضية الحساسة.

وقالت القناة 14: "إن جيش الاحتلال قرر تجنيد 3 سرايا من احتياط حرس الحدود نهاية الأسبوع، في إطار الاستعدادات لـ "مسيرة الأعلام".

يذكر أن حركتا الجهاد الاسلامي وحماس هددتا الاحتلال "الإسرائيلي" من مغبة تنفيذ الاحتلال والسماح لمسيرة الأعلام المقرر تنفيذها يوم الأحد القادم .