طريقة التسجيل في منصة تيسير لتعيين المقيمين بصور غير قانونية البدون للعمالة الوافدة 2022، طريقة التسجيل في منصة تيسير لتعيين البدون للعمالة الوافدة 2022- رابط تيسير لتعيين البدون في الكويت حيث لاحظنا وجود بحث كبير على ماهية منصة تيسير في الكويت، لذلك قرر موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أن يقدم لكم طريقة التسجيل في منصة تيسير لتعيين البدون للعمالة الوافدة 2022- رابط تيسير لتعيين البدون في الكويت، والتي تختص المقيمين بصورة غير قانونية "البدون" بدلا من العمالة الوافدة في القطاع الخاص بالكويت.

طريقة التسجيل في منصة تيسير لتعيين البدون للعمالة الوافدة 2022- رابط تيسير لتعيين البدون في الكويت



طريقة التسجيل في منصة تيسير لتعيين البدون للعمالة الوافدة 2022- رابط تيسير لتعيين البدون في الكويت

وأعلن مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، إطلاق منصة "تيسير" في 29 مايو، لتعيين المقيمين بصورة غير قانونية "البدون" بدلا من العمالة الوافدة في القطاع الخاص.

وقال أحمد الموسى، المدير العام للهيئة، أن إطلاق المنصة لتسجيل الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص لفئة المقيمين بصورة غير قانونية يأتي بالتنسيق مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

وتعتبر المنصة، آلية مؤسسية لتنظيم مشاركة المقيمين بصفة غير قانونية بسوق العمل بصورة أكثر إيجابية وفعالية لخلق مزيد من فرص العمل لهم، بحسب الموسى.

وأضاف: "تهدف المنصة إلى إحلال الفئة المعنية محل العمالة الوافدة للحفاظ على التركيبة السكانية وحفظ حقوقهم تحت مظلة القانون، وتقديم الاستفادة الكافية لهم من خلال هذه الفرص، بما يتوافق مع مؤهلاتهم وميولهم".

طريقة التسجيل في منصة تيسير لتعيين البدون للعمالة الوافدة 2022- رابط تيسير لتعيين البدون في الكويت