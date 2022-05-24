وفد من الجهاد الإسلامي يزور مكتب الشعبية في مخيم مار إلياس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:19 م
24 مايو 2022
وفد من الجهاد الإسلامي يزور مكتب الشعبية في مخيم مار إلياس
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التقى صباح اليوم الثلاثاء ٢٤ أيار  ٢٠٢٢، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومسؤولها في لبنان مروان عبد العال في مكتب الجبهة في مخيم مار إلياس بممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان الأستاذ إحسان عطايا.

 وقد حضر اللقاء مسؤول العلاقات السياسية للجبهة في لبنان أبو جابر اللوباني ومسؤول العلاقات الفلسطينية للحركة في لبنان أبو سامر موسى.

وخلال اللقاء تم استعراض العلاقة الثنائية بين الجبهة والحركة، والوضع الفلسطيني في الداخل والشتات، وأوضاع المخيمات في لبنان.

كما نقل الوفد تحيات وتهاني حركة الجهاد للجبهة لانتهاء أعمال مؤتمرها الثامن وانتخاب الأمين العام ونائبه، وتم التأكيد على العلاقة المتينة والتنسيق الدائم والمستمر بين الجانبين.

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