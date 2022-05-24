الأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء 25 مايو 2022

نشرت وزارة الداخلية بغزة، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء 25 مايو 2022.

وقالت الداخلية في بيان صحفي، أن السفر سيكون للمتبقين من الحافلة السابعة، والثامنة، والتاسعة من كشف المسافرين رقم (2022/22)، وللاطلاع على الأسماء اضغط هنـــا

وأضافت أن السفر سيكون للحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/20)، للاطلاع على الأسماء اضغط هنــا

ونوهت للمسافرين بالتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وأشارت الداخلية، إلى أن تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما دعت المسافرين لإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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