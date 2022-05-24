بايرن ميونخ يسعى للتعاقد مع نجم ليفربول ماني

ذكرت وسائل إعلام أجنبية، اليوم الثلاثاء، بأن بايرن ميونخ الألماني يسعى لتدعيم قوته الهجومية، من خلال الحصول على خدمات نجم ليفربول الإنجليزي، ساديو ماني.

وقالت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" :"إن النادي البافاري يفكر بجدية في جلب اللاعب السنغالي إلى ملعب أليانز أرينا هذا الصيف".

وأشارت الشبكة، إلى أن ماني نفسه يتطلع بالفعل لارتداء قميص بطل البوندسليغا في الموسم المقبل، ما يعزز من احتمالية إتمام هذه الصفقة، موضحةً بدء الطرفين التواصل مع بعضهما في الأيام القليلة الماضية، حيث تفاوضت إدارة النادي مع اللاعب وممثليه.

ويُشار إلى أنه أصبح فريق بايرن ميونخ أوفر حظا في الظفر بتوقيع صاحب الـ30 عاما، بعدما جدد باريس سان جيرمان عقد مهاجمه كيليان مبابي مؤخراً.

وكان النادي الفرنسي أحد أشد المنافسين للبايرن على ضم ماني، تحسبا لرحيل مبابي إلى ريال مدريد هذا الصيف، قبل أن يوقع الأخير على عقد جديد.

ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع الـ4 المقبلة محادثات مكثفة بين بايرن وماني، أملا في إنجاز الصفقة التي تأتي وسط احتمالات برحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن النادي الألماني.

جدير ذكره أنه إن تم انتقال ماني إلى بايرن فلن يكلف الأخير أكثر من 50 مليون يورو، في ظل انتهاء عقده مع الريدز في صيف 2023 القادم.