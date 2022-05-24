تشكيلة ريال مدريد وليفربول في نهائي أبطال أوروبا 2022..تشكيلة ليفربول ضد ريال مدريد 2022، يواصل عشاق كرة القدم العالمية عمليات البحث على محرك البحث العالمي قوقل، على تفاصيل الحدث الكروي التاريخي المتوقع نهاية الشهر الجاري والمتمثل بنهائي دوري أبطال أوروبا الذي تأهل لمباراته النهائية ليفربول الإنجليزي وفريق العاصمة الإسبانية ريال مدريد، لذلك وحرصاً من فريق العمل في موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سنخصص لكم هذه المقالة للحديث عن تفاصيل مباراة نهائي أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول يوم السبت المقبل، وذلك بعد رصد فريق العمل عمليات بحث كثير عن تشكيل ريال مدريد المتوقع في نهائي أبطال أوروبا 2022، وكذلك تشكيل ليفربول المتوقع في نهائي أبطال أوروبا 2022.

تشكيلة ليفربول ضد ريال مدريد 2022

ويعتبر هذا النهائي بمثابة مباراة انتقام لفريق ليفربول الإنجليزي بعد فوز ريال مدريد عليه في نهائي 2018، لذلك سيدخل ليفربول المباراة وعينه على تحقيق الانتصار ورد اعتباره بعد هزيمته أمام فريق العاصمة الاسبانية، وهو ما أكده مهاجم ليفربول المصري محمد صلاح في تصريحاته قبل المباراة أنه سيدخل المباراة للانتقام وتتويج فريقه في كاس البطولة دوري أبطال أوروبا 2022.

Comeback win ✅

Lap of appreciation 👏



Go Inside Anfield for our final #PL matchday of the season 📽 — Liverpool FC (@LFC) May 24, 2022

تشكيلة ريال مدريد وليفربول في نهائي أبطال أوروبا

وحسب وسائل إعلام رياضية دولية فقد يدخل مدرب الفريق الاسباني المباراة النهائية لدوري أبطال أوربا 2022، بتشكيل

حراسة المرمى: كيلور نافاس، خط الدفاع: داني كارفخال، رافائيل فاران، سيرجيو راموس، مارسيلو، خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش، خط الهجوم: إيسكو، كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما.

تشكيلة ريال مدريد ضد ليفربول 2022

تشكيلة ريال مدريد 2022

ولم تشهد تشكيلة ليفربول الإنجليزي بقيادة المدرب الألماني «يورجن كلوب» أي مفاجآت تذكر، حيث كان المتوقع البدء بشكل خططي 4-3-3 كما هو الحال طوال الموسم بالنسبة لليفربول، وعدم المجازفة والدفع بالألماني إيمري تشان الذي عاد مؤخراً إلى تدريبات ليفربول من إصابة طويلة لحقت به من عدة أشهر، وهكذا الحال للإنجليزي آدم لالانا الذي حل بديلاً في آخر مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام برايتون منذ أسبوعين.

إليكم تشكيلة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد

حراسة المرمى: لوريس كاريوس.

خط الدفاع: أليكساندر أرنولد – فان دايك – لوفرين – أندي روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون – فينالدوم – ميلنر.

خط الهجوم: ماني – فيرمينيو – محمد صلاح.

دكة البدلاء : سيمون مينيوليه، راجنار كلافان، ألبيرتو مورينو، ناثانيال كلاين، آدم لالانا، إيمري تشان ودومينيك سولانك.

معلق نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

كورة تشكيلة ريال مدريد اليوم

ومن المتوقع أن يعلق المعلق التونسي الكبير عصام الشوالي على مباراة نهائي دوي أبطال أوروبا 2022 بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، ولم يتبقى سوى خمسة أيام على بلوغ المباراة النهائية ين الفريقين الكبيرين، لهذا يحرص عشاق ومحبي كرة القدم في البحث عن معلق نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، فهم يفضلون معرفة تفاصيل المباراة قبل انطلاقها، لاسيما عشاق الفريقين الأحمر والأبيض.

التشكيل المتوقع لريال مدريد وليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا