الرئيس الإيراني يعلق على اغتيال شخصية من الحرس الثوري

علق الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، على اغتيال العقيد حسن صياد خدائي، أحد عناصر الحرس الثوري ممن شاركوا في مهام استشارية بسوريا.

وقال الرئيس الإيراني: "أبارك وأعزي استشهاد العقيد صياد خدائي..من المؤكد أننا سوف نلاحق منفذي هذه الجريمة، وسوف تثبت المتابعات أن أيادي الاستكبار توجد خلف تنفيذها".

وأضاف إبراهيم رئيسي: "من خسر في الميدان أمام القوات التي تدافع عن أضرحة أهل البيت والعتبات المقدسة، يريدون إظهار يأسهم بهذه الطريقة".

وأكمل رئيسي: "أؤكد متابعة الموضوع من قبل الأجهزة الأمنية، والثأر من الجناة لدماء هذا الشهيد الزاكية قادم دون شك".