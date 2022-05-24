الرئيس الإيراني يعلق على اغتيال شخصية من الحرس الثوري

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:25 م
24 مايو 2022
الرئيس الإيراني يعلق على اغتيال شخصية من الحرس الثوري
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علق الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، على اغتيال العقيد حسن صياد خدائي، أحد عناصر الحرس الثوري ممن شاركوا في مهام استشارية بسوريا.

وقال الرئيس الإيراني: "أبارك وأعزي استشهاد العقيد صياد خدائي..من المؤكد أننا سوف نلاحق منفذي هذه الجريمة، وسوف تثبت المتابعات أن أيادي الاستكبار توجد خلف تنفيذها".

وأضاف إبراهيم رئيسي: "من خسر في الميدان أمام القوات التي تدافع عن أضرحة أهل البيت والعتبات المقدسة، يريدون إظهار يأسهم بهذه الطريقة".

وأكمل رئيسي: "أؤكد متابعة الموضوع من قبل الأجهزة الأمنية، والثأر من الجناة لدماء هذا الشهيد الزاكية قادم دون شك".

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