أسعار العملات في المغرب اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال، أسعار العملات المختلفة والمتداولة في المغرب، حيث يبحث عنها شريحة كبيرة من التجار والمستثمرين، وبعد الزيادة الكبيرة في عمليات البحث عن الموضوع، قررنا كتابة هذا المقال.
أسعار العملات في المغرب اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022
أسعار العملات في المغرب اليوم
ارتفع سعر اليورو وهبط الدولار في المغرب، خلال تداولات، اليوم الثلاثاء 24 مايو/أيار 2022 لدى بنك المغرب المركزي.
أسعار العملات في المغرب اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022
سعر اليورو اليوم في المغرب
وصعد سعر اليورو اليوم في المغرب خلال التعاملات المبكرة من صباح الثلاثاء لدى البنك المركزي، مسجلا 9.91 درهم للشراء، و11.51 درهم للبيع.
أسعار العملات في المغرب اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022
سعر الدولار الأميركي في المغرب
وهبط سعر الدولار اليوم في المغرب خلال مستهل تداولات الثلاثاء لدى البنك المركزي عند مستوى 9.24 درهم للشراء، و10.74 درهم للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني
فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في المغرب لدى البنك المركزي، نحو 11.64 درهم للشراء، و13.52 درهم للبيع.
أسعار العملات في المغرب اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022
سعر الريال السعودي
وتراجع سعر الريال السعودي اليوم في المغرب لدى البنك المركزي ليسجل 2.46 درهم للشراء، و2.86 درهم للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي
كما هبط سعر الدرهم الإماراتي اليوم في المغرب لدى البنك المركزي إلى 2.51 درهم للشراء، و2.92 درهم للبيع.
أسعار العملات في المغرب اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022
سعر الدينار الكويتي
وتراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في المغرب لدى البنك المركزي إلى نحو 30.22 درهم للشراء، و35.12 درهم للبيع.