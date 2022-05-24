أسعار العملات في المغرب اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال، أسعار العملات المختلفة والمتداولة في المغرب، حيث يبحث عنها شريحة كبيرة من التجار والمستثمرين، وبعد الزيادة الكبيرة في عمليات البحث عن الموضوع، قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار العملات في المغرب اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022

أسعار العملات في المغرب اليوم

ارتفع سعر اليورو وهبط الدولار في المغرب، خلال تداولات، اليوم الثلاثاء 24 مايو/أيار 2022 لدى بنك المغرب المركزي.

أسعار العملات في المغرب اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022

سعر اليورو اليوم في المغرب

وصعد سعر اليورو اليوم في المغرب خلال التعاملات المبكرة من صباح الثلاثاء لدى البنك المركزي، مسجلا 9.91 درهم للشراء، و11.51 درهم للبيع.

أسعار العملات في المغرب اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022

سعر الدولار الأميركي في المغرب

وهبط سعر الدولار اليوم في المغرب خلال مستهل تداولات الثلاثاء لدى البنك المركزي عند مستوى 9.24 درهم للشراء، و10.74 درهم للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في المغرب لدى البنك المركزي، نحو 11.64 درهم للشراء، و13.52 درهم للبيع.

أسعار العملات في المغرب اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022

سعر الريال السعودي

وتراجع سعر الريال السعودي اليوم في المغرب لدى البنك المركزي ليسجل 2.46 درهم للشراء، و2.86 درهم للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

كما هبط سعر الدرهم الإماراتي اليوم في المغرب لدى البنك المركزي إلى 2.51 درهم للشراء، و2.92 درهم للبيع.

أسعار العملات في المغرب اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022

سعر الدينار الكويتي

وتراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في المغرب لدى البنك المركزي إلى نحو 30.22 درهم للشراء، و35.12 درهم للبيع.