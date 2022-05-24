أنشيلوتي: أحترم قرار مبابي.. ونريد الانتقام من ليفربول

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، صعوبة مواجهة ليفربول، بنهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت المقبل، في العاصمة الفرنسية باريس.



وقال أنشيلوتي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "الفريق بخير، ويوجد مشكلة صغيرة فقط لمارسيلو، سيتعافى منها في الأيام القليلة المقبلة".



وأضاف: "ألابا بخير، والفريق بحالة جيدة وسعداء، والأجواء جيدة، وامالنا كبيرة بوجودنا في النهائي".



قرار مبابي



وبسؤاله عن مبابي، رد: "لا نتحدث أبدا عن لاعبين اخرين في أندية أخرى، ونحترم القرارات التي يتخذونها، وعلينا فقط التفكير في النهائي".



وزاد: "الفوز صعب، سواء بالليجا أو دوري الأبطال، لكنهما بطولتان مختلفتان، وفي دوري الأبطال لا يمكن أن تفشل، أما في الليجا يمكنك التعافي حين تسقط".



وتابع: "المنافسة كل عام، وخاصة أوروبيا، تزداد صعوبة، وهناك العديد من الفرق التي تطمح لحصد اللقب، ولعب النهائي هو نجاح بالفعل، حيث لعبنا 4 نهائيات خلال 8 سنوات، وهو أمر هائل".



وواصل: "لقد خاض الكثير من اللاعبين الموجودين هنا 4 نهائيات بدوري الأبطال، بالنسبة لي هو النهائي الثاني مع الفريق، لذلك يجب أن أسألهم كيف أستعد للنهائي".



وأوضح: "سيكون نجاحا كبيرا بالنسبة لي أن أكون أول مدرب يفوز ب4 بطولات دوري أبطال أوروبا، لكنني لست مهووسا بالألقاب الفردية".



وأشار أنشيلوتي إلى إمكانية اعتماده على رودريجو في التشكيلة الأساسية ضد ليفربول، مؤكدا أن "المباراة لا تحتاج 11 لاعبا فقط بل الفريق بأكمله".



وأردف: "لقد لعبنا ضد أفضل الفرق في العالم من الناحية البدنية، بجانب التنظيم والجودة، لذلك لا أعتقد أن الجانب البدني سيكون العامل الحاسم".



صلاح.. والانتقام



وحول تصريحات محمد صلاح نجم ليفربول، علق: "قد تكون خسارته نهائي 2018 دافعا له، لكن التاريخ هنا في ريال مدريد يقول إنهم خسروا نهائي 1981 ضد ليفربول (في باريس) ويريدون الانتقام أيضا".



ونوه: "مدربو المستقبل؟ كاسيميرو، كروس، مودريتش، وربما ناتشو، لكن عليهم اتخاذ قراراتهم".



واستطرد: "سنقوم بإعداد قائمة لمسددي ركلات الترجيح، وسنضع الأفضل، خضت نهائيات كان من الصعب علي إيجاد 5 لاعبين للتسديد، حيث كان كل شخص يختبئ في مقعده".



واستكمل: "هازارد بخير، لقد عاد بعد الإصابة بحماس وتحفيز، ويمكنه اللعب، وبيل أيضا، فهما متحمسان للمشاركة".



واسترسل: "مدربون مثل كلوب نقلوا كرة القدم لمستوى جديد، وخاصة المدرسة الألمانية مع مزيد من القوة والضغط، لا أعتقد أنني من الجيل القديم، بل أتطلع إلى التغييرات، مع الأخذ في الاعتبار قدرات اللاعبين، وهو الشيء الأكثر أهمية".



وأتم: "من الممكن أن يكون ليفربول المرشح الأوفر حظا، لكن بالنسبة لاخرين ريال مدريد هو المرشح، وأعتقد أن المباراة ستكون متكافئة للغاية بين الطرفين".