أسعار الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء 24/5/2022 عيار 21 وعيار 24 وعيار 18، يشهد أسعار الذهب في الاردن الثلاثاء 24/5/2022، استقراراً بعد ارتفاع دام عدة ايام ، حيث جاء سعر عيار 24 : البيع 44 دينار و50 فلساً ، في حين بلغ سعر الشراء 41 دينار و80 فلساً ، ليشهد ارتفاعاُ عما كان عليه الخميس الماضي الذي بلغ سعره 43 دينار و500 فلساً ، لتقدم لكم "وكالة فلسطين اليوم" الاخبارية عرض شامل أسعار الذهب في الاردن أسعار الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء 24/5/2022 عيار 21 وعيار 24 وعيار 18.





أسعار الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء 24/5/2022 عيار 21 وعيار 24 وعيار 18

اسعار الذهب في الاردن ومنذ عدة اشهر تشهد تذبذباً ونقدم لكم اسعار الذهب أسعار الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء 24/5/2022 عيار 21 وعيار 24 وعيار 18،: البيع 44 دينار و50 فلساً ، في حين جاء الشراء 41 دينار و80 فلساً.

أسعار الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء 24/5/2022 عيار 21 وعيار 24 وعيار 18،

سعر الذهب عيار 21 : بلغ سعر البيع 37 دينار و 80 فلساً ، في حين بلغ سعر الشراء 36 دينار و 20 فلساً .

سعر الذهب عيار 18 : بلغ سعر البيع 33 دينار و80 فلساً ، في حين بلغ سعر الشراء 30 دينار و80 فلساً

أسعار الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء 24/5/2022 عيار 21 وعيار 24 وعيار 18

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 42.29 دينار $59.66

سعر الذهب عيار 22 38.77 دينار $54.69

اسعار الذهب عيار 21 37.01 دينار $52.20

اسعار الذهب عيار 18 31.72 دينار $44.74

سعر الذهب عيار 14 24.67 دينار $34.80

سعر الذهب عيار 12 21.15 دينار $29.83

اسعار أوقية الذهب 1,315 دينار $1,855

اسعار جنيه الذهب 296.06 دينار $417.60

اسعار كيلو الذهب 42,294 دينار $59,656

أسعار الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء 24/5/2022 عيار 21 وعيار 24 وعيار 18،

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

22 مايو 42.12 36.86 31.59 24.57 21.06

21 مايو 42.13 36.86 31.59 24.57 21.06

20 مايو 42.08 36.82 31.56 24.55 21.04

19 مايو 42.02 36.76 31.51 24.51 21.01

18 مايو41.44 36.26 31.08 24.17 20.72

17 مايو 41.43 36.25 31.07 24.17 20.71

16 مايو 41.67 36.46 31.25 24.31 20.84

15 مايو 42.96 37.59 32.22 25.06 21.48

14 مايو 42.96 37.59 32.22 25.06 21.48

13 مايو 42.96 37.59 32.22 25.06 21.48