استقبل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي المفتوحة Geographic Abu Dahbi 2022 على نايل سات HD

استقبل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي Geographic Abu Dahbi 2022 على نايل سات HD ، ويبحث الملايين من الأشخاص في جميع سكان الدول العربية عن تفاصيل الإشارة التي تمكنكم من الوصول إلى مشاهدة جميع الأفلام والبرامج التي تبثها على مدار الساعة 24 حيث تتميز في محتواها المتنوع والجذاب والمشوق والتي تطرق إلى التطورات والتكنولوجيا التي توصل إليها العقل البشري ، وقد وضع لكم فلسطين اليوم التفاصيل كاملة في هذه المقالة ، علما انها تأتي ضمن سلسلة مقالات نود كتابتها يوميا ونجيب فيها عن كامل التساؤلات .

تردد ناشيونال جيوغرافيك HD نايل سات 2022

تقوم القناة بعرض محتواها على الكثير من الأقمار الصناعية المختلفة و قد انتشرت كثيرا بنسختها العربية أبو ظبي على مستوى الوطن العربي نظراً لما تقدمه من محتوى مختلف عن باقي القنوات، فهي تأخذ المشاهدين الى عالم آخر كما انها تتميز بانها ناطقة باللغة العربية و بإمكانكم استقبال تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات بجودة HD كالاتي. تردد ناشيونال جيوغرافيك HD نايل سات، تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 .

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات HD

القمر الصناعي: NileSat 7.0°W.

اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.

تردد القناة: 12467.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 23.

الاستقطاب: أفقي H.

تردد القناة على نايل سات SD :

القمر الصناعي: نايل سات (SD).

اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.

تردد القناة: 12226.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 34.

الاستقطاب: أفقي H.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي المفتوحة 2022

أفلام قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديدة

أولاً: أبو كالبيس: وفي هذا الفيلم يعرض الحرب العالمية الثانية: برنامج وثائقي بالألوان من ستة أجزاء عن الحرب العالمية الثانية.

ثانيًا صنارة الصيد: ويعرض على شاشة القناة صيد أسماك صعب اصطيادها، ومع الأخطار التي حدثت للصيادين وقت اصطيادها.





ثالثًا: عمليات نقل عملاقة: وتبث ناشونال جيوغرافيك سباق الناقلات العملاقة مع الزمن لتسليم العمل في الموعد المحدد.

رابعًا: أساطير العالم الجليدي: ويعرض للمشاهدين دخول حصري للقوارب والمنقذين، وهم يتحدون المياه المليئة بالبكتيريا ويصارعون باستماتة لإنقاذ الحيوانات المحتضرة تحت الحراسة العسكرية.