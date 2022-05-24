سعر الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022، حيث يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أسعار الذهب في العديد من الدول العربية، وفي هذا المقال نقدم لكم أسعار الذهب في لبنان، وهي من الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الكثير من المتابعين، وخاصة التجار والمقبلين على الزواج، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع، قررنا كتابة هذا المقال.

سعر الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022

تراجع أسعار الذهب في لبنان اليوم

تراجعت أسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء 24 مايو/أيار 2022، رغم ارتفاع المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

سعر الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم في لبنان

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان، بالتعاملات الصباحية، نحو 90.343 ألف ليرة (59.72 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

وهبط متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في لبنان اليوم، مسجلا نحو 79.052 ألف ليرة (52.25 دولار).

سعر الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022

سعر جرام الذهب عيار 18

كما نزل متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان، إلى نحو 67.758 ألف ليرة (44.79 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في لبنان، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 52.700 ألف ليرة (34.84).

سعر الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في لبنان

وسجل متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان، خلال التعاملات المبكرة، هبوطا إلى نحو 2.809 مليون ليرة (1857 دولارًا).

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في لبنان، نحو 632.414 ألف ليرة (418.03 دولار).

سعر الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم عالميا

وعالميا، تعززت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في شهر للجلسة الثانية على التوالي، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالدولار أقل تكلفة للمشترين في الخارج.