أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية أسعار الذهب في السعودية، وبمختلف العيارات المتداولة في المملكة، حيث يبحث عنها الكثير من المتابعين، من التجار والمقبلين على الزواج، وبعد الزيادة الكبيرة في عمليات البحث عن الموضوع، قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022

تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم

تراجعت أسعار الذهب اليوم في السعودية خلال تعاملات، صباح الثلاثاء 24 مايو/أيار 2022، هامشيا، رغم ارتفاع المعدن الأصفر بالأسواق العالمية.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم في السعودية

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 صباح اليوم في السعودية، نحو 223.47 ريال (59.58 دولار)، مقابل 223.77 ريال (59.66 دولار) أمس.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 18 صباح اليوم في السعودية إلى نحو 167.61 ريال (44.68 دولار)، مقابل 167.83 ريال (44.74 دولار) أمس.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 130.36 ريال (34.75 دولار)، مقابل 130.53 ريال (34.80 دولار) أمس.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية نحو 195.54 ريال (52.13 دولار)، مقابل 195.80 ريال (52.20 دولار) أمس.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022

سعر الأوقية الذهب

وبلغ سعر الأوقية (الأونصة) خلال التعاملات الصباحية اليوم في السعودية نحو 6950 ريالا (1853 دولارا)، وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية سجل نحو 1564 ريالا (417.06 دولار).

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم عالميا

وعالميا، تعززت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في شهر للجلسة الثانية على التوالي، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالدولار أقل تكلفة للمشترين في الخارج.