الدولار يسجل انخفاضًا ملحوظًا في الأيام المقبلة.. ما السبب!

توقع المحلل الاقتصادي، أسامة نوفل، اليوم الثلاثاء، مزيد في انخفاض سعر الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وقال نوفل، في تصريح صحفي، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إنه "من المتوقع أن يصل سعر الدولار مقابل الشيكل نحو 3.28 شراء ، 2.29 للبيع".

وعزا المحلل الاقتصادي، تراجع الدولار أمام الشيكل الذي وصل اليوم إلى 3.32، نتيجة تدخل البنك المركزي "الإسرائيلي" أول أمس وقيامه برفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس، مشيرًا إلى أن البنك "الاسرائيلي" كان معني في ذلك لا سيما بعد صعود الدولار ولخفض التضخم.

ولفت نوفل، إلى أن تحسن سعر الصرف الدولار أمام الشيكل يكون بناءً على الطلب والعرض وتدخل البنك "الإسرائيلي" بأدواته المختلفة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أمس الاثنين، أن البنك المركزي "الإسرائيلي" قرر زيادة سعر الفائدة بواقع 40 نقطة أساس مقابل توقعات بزيادة في حدود 25 نقطة لتصل إلى 0.75% بزيادة إلى 0.6% بينما بلغت معدلات الفائدة في أبريل الماضي 0.35%.