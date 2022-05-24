المعتقلان عواودة وريان يُواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام

يواصل المعتقلان خليل عواودة (40 عامًا) من الخليل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 83، ورائد ريان (27 عاما) من القدس المحتلة لليوم 47، رفضًا لاعتقالهما الإداري.

وحذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، من تدهور الحالة الصحية للأسير المضرب عن الطعام رائد ريان.

والأسير عواودة، من بلدة إذنا غرب مدينة الخليل، يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا، وتتضاعف هذه الخطورة مع مرور الوقت، ومع رفض الاحتلال حتى اللحظة الاستجابة لمطلبه، وإنهاء اعتقاله الإداري.

وأكدت الهيئة أن عواودة المحتجز حاليا في “معتقل عيادة الرملة”، يشتكي من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس ودوخة قوية وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.

وأعادت إدارة سجون الاحتلال عواودة، الأربعاء الماضي، إلى سجن عيادة الرملة بعد أن نقلته أخيرًا إلى مستشفى “أساف هاروفيه” جراء تدهور وضعه الصحي.

ويُواصل الأسير رائد ريان (27 عامًا)، من قرية بيت دقو شمال غربي مدينة القدس، إضرابه عن الطعام، ويُعاني من آلام في الرأس، والمفاصل، ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال ريان يوم 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، وحولته للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وعند اقتراب انتهاء مدة اعتقاله، تم تجديدها لـ 4 أشهر إضافية، ليعلن إضرابه المفتوح عن الطعام.

وأمضى ريان ما يقارب 21 شهرًا رهن الاعتقال الإداري في اعتقالات سابقة بسجون الاحتلال.

وتعتقل سلطات الاحتلال 530 معتقلًا إداريًا، من بين 4450 معتقلًا في سجونها، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

وخلال الربع الأول من العام الجاري، أصدرت سلطات الاحتلال ما يزيد على 400 أمر إداري ما بين جديد ومتجدد، وسط توقعات بارتفاع أعداد الإداريين خلال الفترة القادمة نتيجة موجة التصعيد الأخيرة.