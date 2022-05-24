الحكم على الأسير سعيد علامي بالسجن 18 شهرًا

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الثلاثاء، أن محكمة عوفر العسكرية الصهيونية أصدرت حكمًا بحق الأسير المجاهد سعيد محمد محمود علامي (31 عامًا) من بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة بالسجن الفعلي 18 شهرًا وغرامة مالية قدرها 1000 شيكل.

وأوضحت مهجة القدس، أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 28/12/2021م؛ ووجهت له سلطات الاحتلال عدة تهم من بينها الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وقيامه بالتحريض على الفيس بوك ضد قوات الاحتلال والقيام بنشاطات.

جدير بالذكر أن الأسير سعيد علامي ولد بتاريخ 09/01/1991م؛ وهو أعزب، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال على خلفية انتماءه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ويقبع حاليًا في سجن عوفر الصهيوني.