الاحتلال يستهدف رعاة الأغنام والصيادين شرق وشمال القطاع

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، نيران رشاشاتها تجاه رعاة الأغنام شرق المحافظة الوسطى، والصيادين في بحر شمال القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية شرق المحافظة الوسطى فتحوا نيران رشاشاتهم الثقيلة تجاه رعاة الأغنام شرق مخيم البريج، وأجبروهم عنوة على ترك منطقة الرعي.

وفي ذات الإطار، أوضحت المصادر: بإن بحرية الاحتلال أطلقت نيران رشاشاتها بكثافة صوب مراكب الصيادين العاملة في بحر بيت لاهيا شمال القطاع، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات.

جدير ذكره أن قوات الاحتلال تتعمد بشكل يومي ملاحقة واستهداف الصيادين والمزارعين شرق وغرب قطاع غزة.