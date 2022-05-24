زراعة غزة: القطاع ينتج 50 ألف طن من ثمار البطيخ ونراقب استخدام المبيدات

أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة أدهم البسيوني، اليوم الثلاثاء، أن قطاع غزة يضم حوالي 5 آلاف دونم تنتج حوالي 50 ألف طن من البطيخ كلها تستهلك في القطاع، على مدار أشهر الإنتاج.

وقال البسيوني، في تصريح صحفي لـ"إذاعة صوت الأقصى": إن " وزارة الاحتلال سعت لإحلال المنتج المحلي، وبات لدينا اكتفاء ذاتي منذ ١٠ سنوات لمنتج البطيخ".

وأشار إلى انه ما يشاع بشأن استخدام المبيدات مرتبط بسوء استهلاك من قبل بعض المواطنين.

وشدّد البسيوني، على أن الوزارة تتابع وتراقب استخدام المبيدات، لافتًا إلى أنه منذ ٥ سنوات منحنى الجودة يرتفع مع إدخال الأنظمة الحديثة في تطعيم الخضار والتي أدت لتقليل استخدام المبيدات.