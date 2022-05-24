على وقع صليات الرصاص .. "كـــتيبة جنين" تُفشل مهمة الاحتلال في اعتقال أحد المطاردين

أفشلت سرايا القدس "كتيبة جنين" اليوم الثلاثاء 24/5/2022 ، مهمة الاحتلال "الاسرائيلي" في اعتقال أحد المطاردين ، والذي افصح عن هويته بأنه المطارد من حركة الجهاد الإسلامي "اياد طوباسي، بعد محاصرة المنزل وسط اطلاق كثيف للرصاص .

وكانت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" حاصرت صباح اليوم منزلاً يعود لعائلة طوباسي في حي الهدف على أطراف مخيم جنين ، وسط تأكيدات من مصادر محلية أنها قوات الاحتلال أطلقت صواريخ موجهة " صواريخ إنيرجا " خلال محاصرتها للمنزل ، وتطالب من بداخله بتسليم أنفسهم .

موقع انتلي نيوز العبري إن قوات الاحتلال تحاصر منزلاً في جنين وتنفذ عملية "طنجرة ضغط" وتدعو المطلوب لتسليم نفسه. الهدف هو "إياد الطوباسي" العضو في الجهاد الإسلامي بمخيم جنين للاجئين، على حد زعم قوات الاحتلال .

وقالت قناة كان العبرية: "إن نشطاء الجهـاد الإسلامي يخوضون اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في منطقة مخيم جنين للاجئين".

وقالت مصادر محلية: "إن قوات الاحتلال تحاصر منزل المقاوم "إياد الطوباسي" ، وسط تأكيدات أن قوات الاحتلال اعتقلت عم المطارد طوباسي".

أصدرت سرايا القدس _كتيبة جنين _ بياناً مقتضباً أكدت فيه أن قواتها وبعون الله تتصدى في هذه الأثناء لقوات الاحتلال المقتحمة في منطقة الهدف على أطراف مخيم جنين ويمطرونها بوابل كثيف من الرصاص.

وقالت: "إن مجاهديها يستهدفون بشكل مباشر قوة راجلة من «الدوفدوفان» بصليات كثيفة من الرصاص".