"مهجة القدس": الحكم على أسير من طولكرم بالسجن 32 شهرًا

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، أن محكمة سالم العسكرية الصهيونية أصدرت حكمًا بحق الأسير المجاهد بدر الدين مازن حسن سيد أحمد (26 عامًا) من بلدة زيتا بمحافظة طولكرم شمال الضفة المحتلة بالسجن الفعلي 32 شهرًا وغرامة مالية قدرها 4000 شيكل.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 22/06/2020م؛ ووجهت له سلطات الاحتلال عدة تهم من بينها الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وإلقاء حجارة والقيام بنشاطات عسكرية ضد جنود الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير بدر الدين سيد أحمد ولد بتاريخ 16/12/1996م؛ وهو أعزب، ويقبع حاليًا في سجن مجدو الصهيوني.