الكشف عن نجاة الرئيس الروسي من محاولة اغتيال

كشف رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية الجنرال كيريلو بودانوف، اليوم الثلاثاء، عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نجا من محاولة اغتيال بعد وقت قصير من اندلاع الحرب مع أوكرانيا.

ونقلت صحيفة تلغراف البريطانية عن بودانوف قوله :"إن السلطات الروسية أحبطت هجوما تعرض له بوتين قبل نحو شهرين، مشيراً إلى أن هذه السلطات حملت من تسميهم بـ"ممثلي القوقاز" مسؤولية محاولة الاغتيال الفاشلة".

ويُشار إلى أنه لم يقدم بودانوف أي تفاصيل أخرى عن محاولة الاغتيال، كما لم يتضح ما إذا كان يشير إلى شمال القوقاز الروسي الذي شهد حربين انفصاليتين في التسعينيات أو جنوب القوقاز الذي يضم جورجيا.

وأوضحت الصحيفة الأجنبية أن هذه الأنباء تزامنت مع اتهام موسكو، أمس الاثنين، مواطنين أوكرانيين بتنفيذ ما أسمتها بـ"هجمات إرهابية" استهدفت مسؤولين موالين لروسيا في المناطق الواقعة تحت السيطرة الروسية جنوب أوكرانيا.

وأشارت إلى إن الرئيس الروسي تعرض من قبل لعدة محاولات اغتيال، كانت إحداها عام 2012، حيث أعلنت السلطات الأمنية حينها أنها أحبطت محاولة اغتيال استهدفت الرئيس بعد الانتخابات، حيث تم اعتقال المشتبه بهما في المحاولة بأوكرانيا ورحل أحدهما إلى روسيا حيث حكم عليه بالسجن 10 سنوات.

ولفتت الصحيفة الأجنبية، إلى أن مسؤولين غربيين شككوا في محاولة اغتيال الرئيس الروسي . مضيفةً عن مسؤول غربي لم تذكر اسمه قوله :"إن بوتين أبقى على بروتوكولات العزل التي كان يخضع لها خلال فترة كورونا بهدف تضييق فرص وصول أعدائه إليه".