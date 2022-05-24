أبو محسن: الحفل الختامي لمهرجان العودة الدولي الثاني للأفلام مطلع الشهر المقبل

أعلن رئيس اللجنة التحضيرية لـمهرجان العودة الدولي الثاني للأفلام سمير أبو محسن، اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022، أن موعد الحفل الختامي لمهرجان العودة يوم الأحد 5 يونيو المقبل في مدينة غزة، مبيناً أن الترتيبات تجري على قدم وساق من أجل انجاز الحفل بشكل يليق بذكرى معركة سيف القدس البطولية.

وأوضح أبو محسن في تصريح صحفي أن اللجنة التحضيرية لمهرجان العودة تلقت العشرات من الأفلام للتنافس على جوائز المهرجان المعلنة، مبيناً أن لجنة المشاهدة باشرت عملها منذ انتهاء فترة تسليم الأفلام، وتابع قوله: "ننتظر انتهاء أعمال لجنة التحكيم التي تضم كفاءات فلسطينية وعربية، ونسعى لإعلان مجلس أمناء لمهرجان العودة خلال الحفل الختامي".

وأضاف أن المهرجان يسعى لترسيخ دور الفن في تعزيز صمود شعبنا وحلمه بالعودة والحرية، عبر إبراز الأفكار الفنية الإبداعية في مجال الأفلام الوثائقية والروائية الملتزمة بالقيم الوطنية والمهنية، كما يهدف لدعم صُـناع الأفلام من المؤسسات والمخرجين المحترفين والهواة، وتعزيز دور الشباب في مسيرة النضال الوطني من بوابة العمل الوثائقي.

وأطلق منتدى الإعلاميين الفلسطينيين مهرجان العودة الدولي الثاني للأفلام خلال حفل حضره كوكبة من الإعلاميين والمهتمين مطلع شهر يناير من العام الجاري بقاعة ديانا صباغ بمركز رشاد الشوا الثقافي بمدينة غزة.