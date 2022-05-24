الصحة العالمية توضح أهم سُبل السيطرة على جدري القرود

أكد مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن المنظمة لا تعتقد أن تفشي مرض جدري القرود خارج قارة إفريقيا يستدعي إطلاق حملات تطعيم جماعية.

وأشار ريتشارد بيبودي، الذي يقود فريق مسببات الأمراض عالية التهديد في منظمة الصحة العالمية بأوروبا، إلى أن القيام بإجراءات أخرى كـ"النظافة الشخصية الجيدة" و"السلوك الجنسي الآمن" ستسهم في السيطرة على انتشاره.

وقال بيبودي :" إن الإمدادات الفورية من اللقاحات ومضادات الفيروسات محدودة نسبياً".

وكانت جاءت تصريحات المسؤول بالتزامن مع إعلان المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC أنها في طور إطلاق جرعات من لقاح "جينيوس" لاستخدامها مع حالات لمرض جدري القرود.

ومن جانبها قالت مراكز مكافحة الأمراض الأميركية :" إن مسؤولي الصحة الأميركيين بصدد الإفراج عن جزء من الجرعات، موضحة أن هناك أكثر من 1000 جرعة في المخزون الوطني".

ولفت مسؤولو المراكز إلى أنه يرتفع هذا المستوى بسرعة كبيرة في الأسابيع المقبلة.

ومن ناحيتها قالت الحكومة الألمانية، أمس:" إنها تدرس الخيارات المتاحة في ما يتعلق بالتطعيمات، ومنحت بريطانيا التطعيمات للعاملين لديها في مجال الرعاية الصحية".

وتدقق سلطات الصحة العامة في أوروبا وأميركا الشمالية في أكثر من 100 حالة اشتباه أو مؤكدة بالعدوى الفيروسية في أسوأ تفش للفيروس خارج قارة إفريقيا التي يتوطن فيها.

وأشار بيبودي إن الإجراءات الأساسية للسيطرة على تفشي المرض تتمثل في تتبع الاتصال وعزله، لافتاً إلى أنه لا ينتشر بسهولة شديدة ولم يتسبب حتى الآن في ظهور مرض خطير.

وبين أن اللقاحات المستخدمة لمكافحة جدري القرود قد تحمل بعض الآثار الجانبية الخطيرة.

ويُشار إلى أنه ليس واضحاً سبب تفشي المرض، إذ يسعى العلماء لفهم مصدر الحالات وما إذا كان أي شيء قد تغير في الفيروس.