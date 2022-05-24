"الشاباك" يزعم اعتقال خلية لـ "حماس" خططت لاغتيال بن غفير

زعمت صحيفة "يديعوت" احرونوت "الاسرائيلية" اليوم الثلاثاء 24/5/2022، تحت عنوان سُمح بالنشر ان الشاباك بالتعاون مع قوات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة اعتقلت خلية من حماس خططت لاغتيال عضو الكنيست إيتمار بن غفير، وخطف جنود وتنفيذ هجوم بواسطة طائرة مسيرة على القطار الخفيف في القدس.

وقالت يديعوت انه وبعد مئات التهديدات المتكررة ضد عضو الكنيست إيتمار بن غفير وعائلته، تم رفع مستوى الحماية له إلى مستوى يكاد يكون مساويًا لمستوى حماية وزير الحرب، ثاني أكثر طبقات الحماية للشخصيات في "إسرائيل" بعد رئيس الوزراء - وحدة عوز هي وحدة أمن الأفراد التابعة لحرس الكنيست، وترافق بن غفير مؤخرًا في كل وقت، كما يتحرك عربة مصفحة.

وتابعت يديعوت :" فريق الأمن تصل لتمشيط الأماكن التي من المفترض أن يزورها بن غفير قبل وصوله، كما أن منزل بن غفير متصل بشبكة من الكاميرات، وتقرر مؤخرًا إنشاء مركز حراسة خارج منزله في كريات أربع يعمل على مدار الساعة.

ورداً على تلك المعلومات قال بن غفير : " تحريض اليساريين ضدي وتصريحات بينيت ولابيد تجاهي، كان لها دور، واتضح أن مجموعة من الفلسطينيين خططت لمحاولة إيذاءي وعائلتي، الكلمات يمكن أن تقتل ، تابع "شكراً لقوات الأمن التي أحبطت محاولة إلحاق الأذى بي، ولأمن الكنيست الذين يبذلون قصارى جهدهم لحمايتي وعائلتي ليلاً ونهاراً".