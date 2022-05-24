كاميرا "آيفون 14" الأمامية ترفع من كلفة الهاتف 3 أضعاف

تسعى شركة أبل، مؤخراً، لتقديم كاميرا أمامية فائقة الجودة على متن هاتفها المقبل "آيفون 14"، ما قد يرفع من تكلفة إنتاجه بمعدل 3 أضعاف ما تحملته الشركة لتصنيع الكاميرات السيلفي في هواتف آيفون السابقة.

وأفاد موقع "ايتي نيوز"، بأنه اعتمدت أبل لأول مرة على شركة "أل جي لانوتيك" الكورية الجنوبية لتصنيع كاميرات "آيفون 14" الأمامية، لتكون هذه المرة الأولى التي يعتمد فيها عملاق الآيفون على شركة كورية في تصنيع الكاميرا السيلفي بهواتفها.

وبين الموقع سبب عدول أبل عن اعتمادها على شركة صينية إلى اعتبارها تلك الكاميرات مكون "أساسي وضروري" في هواتف آيفون، إلى جانب شكوك بشأن مستوى الجودة المقدمة من الموّردين الصينيين لمكونات هواتف آيفون خلال الفترة الماضية.

ويُشار إلى أنه كانت شركات صينية وشركة "شارب" اليابانية هم الموردين الأساسيين لمكونات كاميرات آيفون الأمامية.

ولفت الموقع إلى أنه ظلت أبل، لا تولي الكاميرا السيلفي اهتماماً كبيراً من حيث التحديثات، فكانت تكلفة الكاميرا الأمامية تشكل ثُلث تكلفة تصنيع الكاميرا الخلفية في هواتف آيفون.

وأكد أن "إل جي إنوتيك"، من المتوقع أن تحصد مليارات الدولارات، من خلال دخولها في دورة سلسلة توريد المكونات الرئيسية للكاميرا الأمامية لهواتف آيفون المقبلة.

وفي ذات الإطار، يتوافق ذلك مع ما توقعه المحلل المالي الشهير، مينج تشي كيو، بشأن احتمالية قدوم عائلة هواتف "آيفون 14" بإصداراتها الأربعة، "آيفون 14" و"آيفون 14 ماكس" و"آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس"، بكاميرا سيلفي مطورة.

وكانت توقعات "كيو" بقدوم هواتف آيفون المقبلة، والمتوقع صدورها في سبتمبر، بكاميرات أمامية تحمل ميزة التركيز التلقائي AutoFocus، لتكون المرة الأولى التي تحصل كاميرات آيفون السيلفي على تلك الميزة، إلى جانب فتحة عدسة واسعة f/1.9، ومستوى أفضل من التقاط عمق الميدان Depth of Field.

ومن جانبها، أكدت صحيفة "بلومبيرغ" نهاية أبريل، أن الشركة ستزود إصدارات هواتفها المقبلة، "آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس"، بكاميرا خلفية رئيسية جديدة بدقة 48 ميجابكسل بزاوية تصوير واسعة، بينما سيحمل "آيفون 14" و"آيفون 14 ماكس"، المستشعر التقليدي للكاميرا الرئيسية بدقة 12 ميجابكسل.

جدير ذكره أن هذا التطور يعتبر ذلك تحديثاً كبيراً على مستوى تجربة التصوير، وقد اعتادت أبل تمييز إصدارات هواتفها "برو" و"برو ماكس" عن الإصدارات الأقل من حيث الإمكانيات، من خلال مزايا مثل عدسة مخصصة للتكبير Telephoto lens، وحواف معدنية من الستانلس ستيل، ومستشعر الرادار الضوئي LiDAR، وسعة أكبر للبطارية، ووصول سعة البطارية إلى 1 تيرابايت.