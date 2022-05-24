باديكو القابضة تحقق مكاسب كبيرة لمساهميها

اشترت شركة باديكو القابضة، اليوم، من خلال إحدى أذرعها للاستثمارات المالية 42.2 مليون سهم من أسهمها المتداولة بقيمة 51 مليون دولار، ونفذت الصفقة على سعر 1.21 دولار للسهم، وتعد الأكبر في تاريخ بورصة فلسطين.

وباتت محفظة باديكو بهذه الصفقة تملك حوالي 18% من أسهم الشركة، لتصل القيمة الدفترية للسهم إلى 1.75 دولار للسهم تقريباً بحوالي 40% أعلى من سعر التداول.

وقال رئيس مجلس إدارة باديكو بشار المصري: "إن قرار مجلس إدارة الشركة شراء أسهمها يحقق مكاسب كبيرة للمساهمين، ويرفع العائد على حقوق الملكية (ROE) الذي يعتبر من أهم مؤشرات الربحية، حيث أن القيمة الحقيقية للشركة تفوق قيمتها السوقية بفارق جوهري".

وأضاف "سياسة الشركة القائمة على تقوية المركز المالي خلال السنوات القليلة الماضية مكّنتها من تنفيذ هذه الصفقة الهامة والكبيرة وهيئتها لتوزيع أرباح مستدامة على المساهمين في المستقبل"، مؤكداً على أن قرار شراء هذه الأسهم يأتي ضمن التوجهات الاستراتيجية لباديكو ويسهم في دعم مسيرة الاستثمار التي بدأتها الشركة منذ ما يزيد عن ربع قرن.

ويشهد سهم باديكو منذ العام الماضي نشاطاً ملحوظاً بأحجام التداول، وارتفاعاً في سعر السهم بأكثر من 50%، وترافق ذلك مع ما حققته الشركة من ارتفاعٍ بأرباحها السنوية التي بلغت 21.1 مليون دولار العام الماضي، واستمرت بالتحسن لتبلغ 6.8 مليون دولار للربع الأول من هذا العام.

ومن المتوقع أن يشهد سعر سهم باديكو نشاطاً إضافياً نظراً لارتفاع سعر أسهم شركة الاتصالات الفلسطينية في الفترة الأخيرة عقب الإعلان عن تأسيس شركة أركان العقارية التي سيتم إدراجها في بورصة فلسطين بتاريخ 3/7/2022، علماً أن باديكو هي أكبر مساهم في كلتا الشركتين بنسبة أكثر من 30%.

ومن الجدير بالذكر، أن باديكو شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة فلسطين، وهي شركة استثمارية قابضة بقاعدة مساهمين واسعة تصل إلى حوالي 7000 مساهم، هدفها الاستثمار والتنمية في فلسطين، وتعد المجموعة الاستثمارية الأكبر في فلسطين حيث تبلغ القيمة السوقية لباديكو وشركاتها المدرجة في بورصة فلسطين 1.8 مليار دولار تشكل حوالي 40% من القيمة السوقية للبورصة.