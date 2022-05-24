أسعار الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب في العديد من الدول العربية، وفي هذا المقال نقدم لكم أسعار الذهب في الجزائر، حيث تهم شريحة كبيرة من المتابعين وخاصة التجار والمقبلين على الزواج، وبعد الزيادة الملحوضة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية من قبل المتابعين، قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022

ارتفاع الذهب في الجزائر

ارتفعت أسعار الذهب في الجزائر خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء 24 مايو/أيار 2022، تزامنًا مع صعود المعدن النفيس عالميًا بأكثر من 1%.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم في الجزائر

سعر جرام الذهب عيار 24

وصعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الجزائر، إلى نحو 8.672 ألف دينار (59.67 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

وزاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في الجزائر اليوم، إلى نحو 7.588 ألف دينار (52.21 دولار).

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022

سعر جرام الذهب عيار 18

كما ارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الجزائر، إلى مستوى 6.504 ألف دينار (44.75 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في الجزائر، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 5.059 ألف دينار (34.81 دولار).

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في الجزائر

وسجل متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في الجزائر، خلال تعاملات اليوم، ارتفاعًا إلى نحو 269.707 ألف دينار (1856 دولارًا).

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في الجزائر، نحو 60.707 ألف دينار (417.69 دولار).

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم عالميا

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، أمس الإثنين، بأكثر من 1% مع تراجع الدولار، وسط مناقشة المستثمرين للمسار المتشدد المتوقع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وسط مخاوف متزايدة بشأن التباطؤ الاقتصادي.