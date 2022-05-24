أسعار الذهب في المغرب اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية اسعار الذهب في المغرب وبمختف العيارات المتداولة هناك، حيث يبحث عنها شريحة كبيرة من الناس، وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج وبعد زيادة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال.



أسعار الذهب في المغرب اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022

ارتفاع الذهب في المغرب

ارتفعت أسعار الذهب في المغرب خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء 24 مايو/أيار 2022، تزامنًا مع صعود المعدن النفيس عالميًا بأكثر من 1%.

أسعار الذهب في المغرب اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم في المغرب

سعر جرام الذهب عيار 24

صعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في المغرب، بالتعاملات المسائية، إلى نحو 598.39 درهم (59.67 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

وزاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في المغرب اليوم، إلى نحو 523.60 درهم (52.21 دولار).

أسعار الذهب في المغرب اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022

سعر جرام الذهب عيار 18

كما ارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في المغرب، إلى مستوى 448.80 درهم (44.75 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في المغرب، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 349.06 درهم (34.81 دولار).

أسعار الذهب في المغرب اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في المغرب

وسجل متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في المغرب، خلال التعاملات المسائية، ارتفاعًا إلى نحو 18.610 ألف درهم (1856 دولارًا).

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في المغرب، نحو 4.189 ألف درهم (417.69 دولار).

أسعار الذهب في المغرب اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم عالميًا

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بأكثر من 1% مع تراجع الدولار، وسط مناقشة المستثمرين للمسار المتشدد المتوقع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وسط مخاوف متزايدة بشأن التباطؤ الاقتصادي.