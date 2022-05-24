بكم سعر جرام الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24-5-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء مصنعية

بكم سعر جرام الذهب في مصر اليوم الثلاثاء الموافق 24-5-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء ، ولا يزال المواطنين يبحثون عن كامل التفاصيل التي تتحدث عن سعر الذهب في مصر وهذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم في كتابة هذه المقالة التي تتحدث عن أسعار بجميع العيارات فقد سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1020جنيها فيما سجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 874 جنيها ، ونريد ان نشير إلى حضراتكم إلى أن هذه المقالة فقد تأتي ضمن سلسلة مقالات نود كتابتها يوميا ونجيب فيها عن أسعار الذهب في جميع الدول العربية .

وبكل حرص شديد اصر الفريق على وضع تفاصيل الإجابة حول بكم سعر جرام الذهب في مصر اليوم عيار 21 و18 للبيع والشراء في ظل عمليات البحث المتواصلة التي يجريها الفريق على هذا الموضوع لا سميا المقبلين على الزواج والمستثمرين والباعة والمستهلكين والان بات لكم استكمال باقي المقالة للوصول إلى كامل الأسعار وهو على النحو التالي:

بكم سعر الذهب في مصر اليوم عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية وهو على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 232,000 شراء 231,429

عيار 22 بيع 212,667 شراء 212,143

عيار 21 بيع 203,000 شراء 202,500

عيار 18 بيع 174,000 شراء 173,571

عيار 14 بيع 135,333 شراء 135,000

عيار 12 بيع 116,000 شراء 115,714

الاونصة بيع 7,215,200 شراء 7,197,429

الجنيه الذهب بيع 1,624,000 شراء 1,620,000

الكيلو بيع 232,000,000 شراء 231,428,571

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

سعر جرام الذهب في مصر عيار 18

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 150,020 ليرة $59.71

سعر الذهب عيار 22 137,519 ليرة $54.74

اسعار الذهب عيار 21 131,271 ليرة $52.25

اسعار الذهب عيار 18 112,517 ليرة $44.78

سعر الذهب عيار 14 87,512 ليرة $34.83

سعر الذهب عيار 12 75,010 ليرة $29.86

اسعار أوقية الذهب 4,665,621 ليرة $1,857

اسعار جنيه الذهب 1,050,165 ليرة $417.98

اسعار كيلو الذهب 150,019,955 ليرة $59,711



بكام سعر جرام الذهب في مصر الان

كما وضعنا لكم متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية وهو على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

23 مايو 149,866 131,136 112,402 87,423 74,933

22 مايو 149,269 130,613 111,953 87,074 74,634

21 مايو 149,269 130,613 111,953 87,074 74,634

20 مايو 149,115 130,479 111,838 86,984 74,558

19 مايو 148,897 130,288 111,675 86,857 74,449

18 مايو 146,837 128,485 110,130 85,655 73,418

17 مايو 146,821 128,471 110,117 85,646 73,410

16 مايو 147,677 129,221 110,760 86,145 73,839

15 مايو 152,209 133,186 114,159 88,789 76,105

14 مايو 152,209 133,186 114,159 88,789 76,105



وفي نهاية المقالة التي شرحنا فيها بكم سعر جرام الذهب في مصر اليوم الثلاثاء الموافق 24-5-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء ندعوكم إلى استكمال باقي المقالة التي نقوم يوميا في كتابتها حول اسعار الذهب .