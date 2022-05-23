طالع سعر صرف الدولار و اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم الثلاثاء 24-5-2022

سعر صرف الدولار و العملات الأجنبية الأخرى مقابل الدينار الجزائري اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022، حيث يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار العملات المختلفة بشكل يومي، و في هذه المقالة يرصد لكم أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية في الجزائر.

و ارتفع سعر اليورو اليوم في الجزائر خلال مستهل تداولات الثلاثاء 24 مايو/أيار 2022 لدى البنك المركزي، بينما تراجع في السوق الموازية.

وصعد سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليسجل 153.65 دينار للشراء، و153.70 دينار للبيع، وفق ما أورد موقع بنك الجزائر "bank-of-algeria.dz".

بينما تراجع سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 190.08 دينار للشراء، و192.20 دينار للبيع، بحسب موقع (exchangerates247) المتخصص في رصد أسعار صرف العملات في السوق الجزائرية الموازية (السوداء).

وتراجع سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي إلى 145.49 دينار للشراء، و145.50 دينار للبيع.

وحافظ سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) على مستواه عند 180 دينارا للشراء، و182 دينارا للبيع، دون أي تغير يذكر على سعر إغلاق أمس.

وقفز سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليسجل 181.39 دينار للشراء، و181.45 دينار للبيع.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 224.80 دينار للشراء، و227.30 دينار للبيع.

و سجل سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 38.78 دينار للشراء، و38.79 دينار للبيع، وسجل لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 47.99 دينار للشراء، و48.52 دينار للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 39.60 دينار للشراء، و39.62 دينار للبيع، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية عند 49.01 دينار للشراء، و49.55 دينار للبيع.

وأظهرت شاشات تداول بنك الجزائر المركزي سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر عند مستوى 474.38 دينار للشراء، و475.67 دينار للبيع.

فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 587.77 دينار للشراء، و594.31 دينار للبيع.