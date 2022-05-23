اسعار الذهب بالدينار العراقي في تعاملات اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022

أسعار الذهب في العراق اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022، يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب بشكل يومي، في مختلف الدول، كما هو الحال في هذه المقالة، حيث نرصد لكم أسعار الذهب مقابل الدينار العراقي، لا سيما أن محركات البحث شهدت عمليات بحث كبيرة عن أسعار الذهب في العراق، لا سيما من قبل التجار و المستثمرين و الأشخاص المقبلين على الزواج.

و ارتفعت أسعار الذهب في العراق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24 مايو/أيار 2022، تزامنًا مع صعود المعدن النفيس عالميًا بأكثر من 1%.

صعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في العراق، بتعاملات اليوم، إلى نحو 87.116 ألف دينار (59.67 دولار).

وزاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في العراق اليوم، إلى نحو 76.229 ألف دينار (52.21 دولار).

كما ارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في العراق، إلى مستوى 65.338 ألف دينار (44.75 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في العراق، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 50.818 ألف دينار (34.81 دولار)، وفقًا لموقع "gold-price-today".

وسجل متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في العراق، خلال التعاملات المسائية، ارتفاعًا إلى نحو 2.709 مليون دينار (1856 دولارًا).

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق، نحو 609.830 ألف دينار (417.69 دولار).وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بأكثر من 1% مع تراجع الدولار، وسط مناقشة المستثمرين للمسار المتشدد المتوقع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وسط مخاوف متزايدة بشأن التباطؤ الاقتصادي.