طالع أسعار الذهب في السودان. سعر الذهب بالجنيه السوداني اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022

أسعار الذهب في السودان اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022، يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب بشكل يومي، في مختلف الدول، كما هو الحال في هذه المقالة، حيث نرصد لكم أسعار الذهب في السودان مقابل الجنيه السوداني، لا سيما أن محركات البحث شهدت عمليات بحث كبيرة عن أسعار الذهب في السودان، لا سيما من قبل التجار و المستثمرين و الأشخاص المقبلين على الزواج.

و ارتفعت أسعار الذهب في السودان خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022 تزامنًا مع صعود المعدن النفيس عالميًا بأكثر من 1%.

أسعار الذهب اليوم في السودان

صعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السودان، بتعاملات اليوم، إلى نحو 33.922 ألف جنيه (59.67 دولار).

وزاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في السودان اليوم، إلى نحو 29.682 ألف جنيه (52.21 دولار).

كما ارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السودان، إلى مستوى 25.442 ألف جنيه (44.75 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في السودان، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 19.788 ألف جنيه (34.81 دولار)، وفقًا لموقع "gold-price-today".

وسجل متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في السودان، خلال تعاملات اليوم، ارتفاعًا إلى نحو 1.054 مليون جنيه (1856 دولارًا).

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في السودان، نحو 237.456 ألف جنيه (417.69 دولار).

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بأكثر من 1% مع تراجع الدولار، وسط مناقشة المستثمرين للمسار المتشدد المتوقع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وسط مخاوف متزايدة بشأن التباطؤ الاقتصادي.