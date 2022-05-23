سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء..أسعار صرف العملات مقابل الجنيه السوداني لليوم الثلاثاء، رصد فريق العمل في موقع "فلسطين اليوم"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة السوادني على أسعار صرف العملات مقابل الجنيه السوداني لليوم الثلاثاء، وخاصة سعر صرف االجنيه السوداني مقابل الدولار الامريكي، وبناء عليه سنخصص لكم في موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل السودانية الرسمية والغير رسمية.

اسعار العملات في السودان اليوم

واستقر سعر الدولار اليوم في السودان خلال تداولات أمس الإثنين 23 مايو/أيار 2022 لدى البنوك السودانية، رغم ارتفاعه لدى السوق الموازية.

وأفادت مصادر صحفية، أن وزارة المالية السودانية عدلت سعر الدولار الجمركي من 430 جنيهًا إلى 445 جنيهًا.

ونقلت صحيفة الانتباهة المحلية عن المصادر قولها، إنّ خطوة تعديل سعر الدولار الجمركي جاءت لتغطية العجز الكبير في الإيرادات الجمركية التي قدّرت بنحو 70%.

⭕️ أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم 18 مايو



الدولار الامريكي 570

الريال السعودي 150

الدرهم الاماراتي 155

اليورو 615

الجنيه الاسترليني 650

الجنيه المصري 30

الدينار البحريني 1390

الريال القطري 152 — أسعار صرف العملات في السودان (@SudanCurrencies) May 18, 2022

سعر الريال السعودي في السودان في السوق السوداء اليوم

وأشارت المصادر إلى أنّ القرار وجد انتقادًا واسعًا من قبل هيئة الجمارك لجهة تأثر حركة الاستيراد بزيادة سعره في يوليو/تموز من العام الماضي.

وتوقعت المصادر مزيدًا من التراجع في عمليات الوارد بالبلاد.

سعر الدولار اليوم في السودان

سعر الدولار اليوم في السودان في البنك

سجل سعر الدولار اليوم في السودان لدى بنك السودان المركزي، 445.39 جنيه للشراء، و448.73 جنيه للبيع؛ وفقا للموقع الإلكتروني لبنك السودان المركزي (cbos.gov.sd).

وارتفع سعر الدولار اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية ليسجل 573 جنيهًا، بحسب صحف محلية في السودان.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في السودان

وبلغ سعر اليورو لدى بنك السودان المركزي، نحو 484.56 جنيه للشراء، و488.19 جنيه للشراء.

وتراجع سعر اليورو اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى مستوى 590 جنيها.

وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى بنك السودان المركزي نحو 588.68 جنيه للشراء، و593.09 جنيه للبيع.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 680 جنيهًا.

اسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم في السوق السوداء

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم الثلاثاء في السودان

واستقر متوسط سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى بنك السودان المركزي، عند مستوى 118.71 جنيه للشراء و119.60 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية السوداء نحو 147 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنك المركزي، نحو 121.26 جنيه للشراء، و122.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في السودان بنك الخرطوم

وعن سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى السوق الموازية (السوداء) سجل نحو 156 جنيهًا.

ولم يتغير سعر الدينار الكويتي اليوم لدى البنك المركزي، مسجلًا نحو 1458.88 جنيه للشراء، و1469.83 جنيه للبيع.

وكشف خبراء اقتصاديون أن خسائر الاقتصاد السوداني تقدر بنحو 700 مليار دولار بشكل مباشر وغير مباشر من جراء العقوبات التي استمرت أكثر من 27 سنة، قبل أن ترفع نهاية عام 2020.