سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصر.. سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، يبحث الكثيرين من أصحاب التعاملات المالية والتجارية في الوطن العربي بشكل عام والمجتمع المصري بشكل خاص، كل يوم عن أسعار وقيمة العملة المصري مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي الذي يشهد ارتفاعا ملحوظاً خلال الفترة الحالية في تعاملاته اليومية، الأمر الذي جعل من تداوله قيمة ومتابعة كبيرة لشرائه، لذلك قررنا أن نضع لكم في فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم الثلاثاء..سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية، بالإضافة سعر الدولار في مصر في السوق السوداء حتى اللحظه.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصر تحديث يومي

استقرت أسعار الدولار عند مستويات منخفضة مقارنة بأعلى قمة بلغها عقب قيام البنك المركزي بتخفيض قيمته مقابل الدولار في 21 مارس الماضي.

سعر الدولار اليوم في مصر

وسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري مستوى 18.23 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع. فيما سجل سعر صرف اليورو الأوروبي مستوى 19.20 جنيه للشراء، و19.38 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري مستوى 22.67 جنيه للشراء، و22.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر لحظة بلحظة

سعر الدولار فى مصر يرتفع 13 قرشًا بنهاية تعاملات اليوم pic.twitter.com/ZRKa399jVi — جريدة المال (@AlMalWeb) May 23, 2022

سعر الدولار في مصرالسوق السوداء

انتقل الجدل المثار حول أسعار الدولار في الأوساط الاقتصادية حول العالم لمواقع التواصل الإجتماعي في مصر تحت شعار "لأعلى سعر".

في الوقت الذي يحيط به الغموض حول مستقل سعر العملة الصعبة، انقسم المجتمع المصري على منصات التواصل الاجتماعي ما بين متفائل ومتشائم وحار حول ما يخبأه المستقبل

فكان هنا من يطرحون رؤية سلبية عما سيؤول إليه الجنيه المصري، وبين من يرون أن أسعار الصرف الحالية هي العادلة وأنه لا زيادات جديدة في الأسعار، في حين تبقى الفئة الثالثة الحائرة بين هذا وذاك.

وتعكس مجموعة من المنشورات على منصات التواصل تفاصيل هذا النقاش المحتدم الدائر، والذي يثير تساءلا عن مصير الدولار، وخاصة بين من سارعوا إلى الدخول في سوق العملة بمجرد قيام البنك المركزي المصري بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار في 21 مارس الماضي، وحوّلوا كل المبالغ المالية التي بحوزتهم إلى دولار وقاموا بشرائه بتكلفة وصلت الـ20 جنيهاً.

أسعار اليورو والجنيه الإسترليني اليوم في مصر

استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.85 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي، مستوى 4.96 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مستوى 57.27 جنيه للشراء، و59.74 جنيه للبيع.سعر صرف الدولار اليوم في سوق السوداء

وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، نحو 22.63 جنيه للشراء، و22.75 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار اليوم في مصر

وكان البنك المركزي المصري، قرر نهاية الأسبوع الماضي، رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس، حيث قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 12.25% من 10.25%، كما زادت سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 11.25% من 9.25%.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر

الدولار في مصر اليوم الثلاثاء