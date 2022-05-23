الجهاد وعائلة الأسير عواودة تنظم وقفة تضامنية في الخليل

نظمت حركة الجهاد الإسلامي والمحررين وعائلة الأسير خليل عواودة، اليوم الإثنين، وقفة دعم و إسناد للأسير المجاهد خليل عواودة المضرب عن الطعام لليوم الـ82 على التوالى، رفضاً لاعتقاله الإداري على دوار ابن رشد بالخليل.

وشارك في الوقفة الإسنادية، كوادر حركة الجهاد الإسلامي، والمحررين والناشطين إلى جانب عائلة الأسير خليل وحشد كبير من أبناء شعبنا العظيم في مدينة الخليل.

ورفع المشاركون في الوقفة صور الأسير عواودة مرددين هتافات نصرة للمقاومة وللأمين العام القائد زياد النخالة وتدعو لدعم الأسير خليل ومحاولة فك قيده قبل فوات الأوان.

وقال القيادي المحرر محمد بربوش، إن الأسير البطل خليل عواودة مضربٌ عن الطعام و الشراب و النوم لليوم 82 على التوالي، فأبطال معارك الأمعاء الخاوية لا ينامون بسبب الجوع، مؤكداً أن هذه الوقفة اليوم تأتي إسناداً ومواساةً للأسير خليل.

و أضاف، أن خليل الذين قدم جسده رخيصاً لوطنه وقضيته أصبح اليوم هيكلاً عظمياً يكسوه الجلد و بعض الدم، متسائلاً من أين لك يا خليل هذا الإباء والإرادة التي لا تنكسر ولا تنحني.

واختتم بربوش كلمته، بأن ما يتحلى به خليل هو قوة العقيدة التي نشأ عليها وعلمنا إياها رسولنا الكريم محمد صل الله عليه وسلم، داعياً الله أن يثبته ويقوي عزيمته وأن يفك أسره عاجلاً ليس بآجل.

يذكر أن الأسير خليل عواودة يخوض اضراباً هو الأصعب عن سابقيه من الاضرابات، ويعاني من أوضاع صحية صعبة للغالية.