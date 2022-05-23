جنود الاحتلال ينكلون بعشرات المواطنين على حواجز جنين

نكّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، بعشرات المواطنين خلال مرورهم على عدة حواجز عسكرية نصبتها في محافظة جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مفترق بلدة يعبد الشرقي، وقامت بإيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات ركابها والاعتداء عليهم بالضرب، كما نصبت عدة حواجز عسكرية في محيط قرى وبلدات: عرابة، ومسلية، وطورة، والطرم، ونزلة زيد، والزبابدة، وسيلة الظهر، ودير أبو اضعيف، وجلبون، والجلمة، وزبوبا، وكفيرت، وكفر قود، ما أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين، فيما حلقت طائرات استطلاع "زنانة" في سماء جنين بشكل مكثف.