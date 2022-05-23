فالفيردي: صلاح قلل من قيمة ريال مدريد

رد الأوروجوائي فيدي فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد، على تصريحات المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بشأن مواجهة الميرينجي في نهائي دوري أبطال أوروبا.



وكان صلاح قد كشف عن رغبته في مواجهة ريال مدريد في النهائي، قبل موقعة الإياب بين الفريق الملكي ومانشستر سيتي لحساب نصف النهائي.



وعما إذا كانت تصريحات النجم المصري تحفزه قبل النهائي القاري، قال فالفيردي فيما أبرزته صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الاثنين: "نعم.. من الواضح أنها كلمات يمكن لأي شخص أن يفهمها بالطريقة التي يريدها".



وأضاف: "أنا منافس لصلاح، والأمر يشبه التقليل من قيمة شعار ريال مدريد ولاعبيه".



وأردف: "كل ما علينا فعله هو أن نقدم أفضل ما لدينا، ونحاول إظهار سبب وصولنا إلى المباراة النهائية.. ونأمل أن نمنح الجمهور وريال مدريد كأسا أخرى".



وكان صلاح قد خسر مع الريدز نهائي 2018 أمام ريال مدريد (3-1)، عندما غادر المباراة في الشوط الأول بسبب الإصابة، ويطمح للثأر يوم السبت المقبل.