أبو سلمية: اجراءات الاحتلال التعسفية تهدد حياة العشرات من مرضى الاورام في غزة

أكد مدير عام مجمع الشفاء الطبي د.محمد ابو سلمية، اليوم الثلاثاء، أن مرضى الاورام في قطاع غزة يعيشون واقع صحي صعب ومرير.

وقال أبو سلمية في تصريح صحفي تابعته" وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" إن مرضى الأورام محاصرين بأزمات صعبة ومعقدة باعدت بينهم وبين حقوقهم العلاجية"، مؤكداً أن القيود التعسفية التي تفرضها سلطات الاحتلال على حركة المرضى عبر حاجز بيت حانون ، تهدد حياة العشرات من مرضى الاورام المحولين الى مستشفيات الضفة والداخل المحتل

وبين أن أكثر من 35 % من مرضى الاورام لازالوا ينتظرون سماح الاحتلال لهم بمغادرة قطاع غزة منذ أشهر طويله، مشيراً إلى أن تأخر حصول مرضى الاورام على علاجهم في الوقت المناسب عرض الكثير منهم لمضاعفات صحية خطيرة افقدتهم حياتهم

وطالب مدير عام مجمع الشفاء الطبي الجهات المعنية بالضغط على الاحتلال اليوم أكثر من أي وقت مضى لوقف اجراءاته اللاأخلاقية وغير الانسانية بحق مرضى الأورام والذين يتجرعون مرارة الألم مرتين