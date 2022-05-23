الأهلي المصري يعترض على حكم نهائي أبطال إفريقيا

قالت تقارير صحفية مصرية، أن الأهلي المصري نقل اعتراضه إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن تعيين الإثيوبي باملاك تيسيما للتواجد على تقنية الفيديو في نهائي البطولة القارية.

ويستند الأهلي في اعتراضه إلى وجود قرارات كثيرة خاطئة ارتكبها الحكم الإثيوبى ضد القلعة الحمراء بمواجهات سابقة.

وأعلن "كاف" إسناد مهمة إدارة مباراة الأهلي أمام نظيره الوداد البيضاوي المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، إلى الجنوب إفريقي فيكتور جوميز.

وتقام مباراة النهائي بين الأهلي والوداد يوم 30 مايو من الشهر الحالي، في الساعة العاشرة بتوقيت القدس.