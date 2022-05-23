وفد الأوقاف يلتقي مدير عام تيكا في أنقرة ويناقشون عدد من المشاريع المشتركة

التقى وفد وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المكوَّن من أحمد عباس مدير عام الشؤون الإدارية، وإسماعيل أبو الحلاوة مدير عام صندوق الزكاة بالسيد بولانت قرقماز مدير عام وكالة تيكا التركية في أنقرة، اليوم الاثنين في مقر الوكالة.

وبحث الطرفان عدداً من المشاريع المشتركة بين المؤسستين في داخل فلسطين، مثل المشاريع المتعلقة بحماية التراث الإسلامي العثماني في فلسطين كمشروع "فاطمة خاتون" في مدينة جنين، والذي كان قد تم الاتفاق عليه سابقاً إلاَّ أن ظروف جائحة كورونا حالت دون إتمام العمل عليه، وأبلغ قرقماز وفد وزارة الأوقاف بالموافقة على إعادة المباشرة في الإجراءات في هذا المشروع الهام تراثياً وتاريخياً. كما تم طرح تصور من وفد الأوقاف حول مساعدة مؤسسة تيكا في عمليات الترميم والصيانة لمرافقه، ومبانيه، للحفاظ على الوجه التراثي والديني للحرم الإبراهيمي الشريف، في ظل ما يتعرض له الحرم من انتهاكات ومضايقات من قبل الاحتلال الإسرائيلي التي يمارسها يومياً في داخل الحرم وخارجه والتي كان آخرها البدء اليوم في عملية تركيب المصعد الكهربائي الذي يضرب صورة الحرم التراثية والتاريخية، ويغير من الواقع الذي تم التعامل معه منذ العام 1967. وطلب قرقماز من وفد الوزارة إمداداه بتصور تفصيلي لمشروع الترميم المقترح وأسماء الجهات الهندسية المؤهلة للقيام بهذا الدور داخل فلسطين، ووعد الوفد إيصال مسودة المشروع في أقرب وقت ممكن.

كما ناقش الطرفان سبل وآليات تطوير عمل صندوق الزكاة الفلسطيني، وفق الرؤية التي طرحها سماحة الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية والتي تُعنى بالعمل على إيصاله إلى أقصى درجات الفاعلية، والنشاط في خدمة المواطن الفلسطيني المحتاج بشكل يحقق له التمكين بدلاً من المنطق الإغاثي قصير الأمد في المساعدة على أهميته في الكثير من الأحيان.

وقد أثنى أحمد عباس من وفد وزارة الأوقاف على الدور الذي قام به السيد بولانت قرقماز حين كان مديراً لمؤسسة تيكا في رام الله حيث شهدت نشاطات الوكالة في عهده تطوراً ملحوظاً سواء في خدمة البنية التحتية الفلسطيني في الضفة والقطاع كالمدارس والبلديات، او فيما يتعلق بمشاريع وزارة الأوقاف التي كانت تلقى عناية واضحة منه.

من جهته شكر قرقماز وفد وزارة الأوقاف على زيارته الهامة وطلب إيصال تحياته لسماحة وزير الأوقاف، الذي يتطلع للعمل المشترك معه بما يفيد الشعب الفلسطيني، واعداً بأنه سيعمل كل جهده على إنجاح تنفيذ المشاريع المشتركة بين المؤسستين لما لها من دور في تنفيذ رؤى وتصورات مؤسسة تيكا الإنمائية في دعم الشعب الفلسطيني ودعم مؤسساته العاملة وذات الفاعلية، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو القدس التي توليها المؤسسة الرعاية والعناية التامتين.