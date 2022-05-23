الأشغال والإسكان تدعو المواطنين المسجلين لمشاريع الترميم أو إعادة البناء لتحديث بيانتهم

دعت وزارة الاشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، اليوم الاثنين، المواطنين المسجلين مسبقا في كشوفاتها لمشاريع الترميم أو إعادة البناء بضرورة تحديث بيانتهم عبر موقع الوزارة.

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تعلن وزارة الأشغال العامة والإسكان وبناء على مذكرة التفاهم المبرمة مع وزارة التنمية الاجتماعية، على ضرورة قيام المواطنين المسجلين مسبقَا في كشوفات الوزارة لمشاريع الترميم أو إعادة البناء، الدخول للرابط الموجود على صفحة وزارة التنمية الاجتماعية لتحديث بيانتهم وإدراج صور جديدة للبيت، ليبقى الاسم مدرج في الكشوفات لحين توفر المشاريع وعليه فإنه لن يتم ترشيح أي مواطن لمشاريع الترميم أو إعادة البناء دون تسجيله على الرابط المرفق هنــــــا.



