السيرة الذاتية للداعية أحمد القطان .. طبيعة مرض الشيخ احمد القطان وموعد الجنازة بالكويت

السيرة الذاتية للداعية أحمد القطان .. سبب وفاة الشيخ احمد القطان ، وبعد الإعلان بشكل رسمي عن وفاته الداعية اليوم الاثنين الموافق 23-5-2022 فقد لجأ مئات الآلاف من الأشخاص سواء أكانوا في الكويت او خارجها في البحث على محركات الانترنت بما فيها جوجل الشهير للوصول إلى المعلومات التي تتحدث عن هذا الشيخ الذي احزن فراقه كل من يعرفه ، حيث كرس القطان حياته في نشر الدعوة الإسلامية كما عرف عنه أنه منبر المسجد الأقصى ، وفي هذا الاطار يقدم لكم فريق فلسطين اليوم التفاصيل أو الإجابة كاملة عن هذا التساؤل وهو على النحو التالي:

السيرة الذاتية الشيخ أحمد القطان ويكيبيديا

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سبب وفاة الشيخ أحمد القطان فلقد وضعنا لكم في معلومات عامة عنه وهو من مواليد عام 1946 ويعد داعية إسلامي كويتي، وخطيب منبر، ومفكر كويتي.

ولقد تخرج الداعية احمد القطان من معهد المعلمين سنة 1969، وكان من أبرز وأشهر خطباء المنابر في الثمانينات وأول التسعينات .

مؤلفات الداعية أحمد القطان

أولا: سلسلة إعداد الفاتحين

ثانيا: سلسلة مفاتيح الجنة

ثالثا: سلسلة مع الشباب

رابعا: سلسلة اللمسات المؤمنة للأسرة المسلمة

خامسا: سلسلة تربية الأولاد في الإسلام

سادسا: سلسلة خواطر داعية

سابعا: سلسلة العفن الفني

ثامنا: سلسلة قراءة لكتاب رياض الصالحين

تاسعا: سلسلة ثورة الشعب الفلسطيني

عاشرا: سلسلة السيادة لله.

أبناء الداعية احمد القطان

أولا: عبد الله القطان.

ثانيا: إبراهيم القطان.

ثالثا: موضي القطان.

رابعا: حصه القطان.

خامسا: مريم القطان.

سادسا: ديمه القطان.

سابعا: عبد الرحمن القطان.

ثامنا: محمد القطان.

تاسعا: جنان القطان.

عاشرا: حنان القطان.

الحادية عشر: عروب القطان.

الثانية عشر: بنان القطان.

الثالثة عشر: إيمان القطان.

الرابعة عشر: نور القطان.



سبب وفاة الشيخ أحمد القطان

وتوفي الداعية الكويتي احمد القطان جراء اصابته بمرض عضال الم به في وقت سابق وعلى إثره دخل المستشفى وفارق الحياة بسببه .

موعد دفن الداعية أحمد القطان

ومن المقرر ان يتم تشييع جثمان الداعية أحمد القطان خلال الساعات المقبلة من أمام منزله إلى أن يواري جثمانه الثرى إلى إحدى المقابر .

وفاة الشيخ أحمد القطان

حساب نهاية الطريق كتب عبر حسابه على تويتر:" من الكويت !! نُعزي فلسطين وانفسنا والعالم الإسلامي بوفاة عاشق القدس أسد المنابر الشيخ أحمد القطان رحمك الله تمنيت الصلاة في الأقصى قبل أن ترحل لكنك تركت أجيالاً تنتظر فتح المعبر لليوم الأكبر .. ليومٍ كيومِ خيبر .. لفوا الكفن بكوفية الصمود التي أحبها".

هاجوس كتب : "اللهم اغفر لـه وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن النار".

أبو محمد الصواملي: "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل الى رحمة الله تعالى الشيخ أحمد القطان . خطيب منبر الدفاع عن المسجد الاقصى المبارك الله يرحمه و يغفر له و يسكنه فسيح جناته، ولا حول ولا قوة الا بالله".

وفاة الداعية #أحمد_القطان المعروف بخطيب منبر الدفاع عن المسجد الأقصى.. إنا لله وإنا إليه راجعون #الكويت #فلسطين pic.twitter.com/rfffn9PPeo — Faisal (@Mardawi91) May 23, 2022

عبدالله عليان علق : "إنا لله وإنا إليه راجعون. وفاة الشيخ أحمد القطان. نسأل الله أن يغفر له ويرحمه بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته. كان رحمه الله له تأثير كبير في توعية الشباب لأهمية قضية المسجد الأقصى من خلال خطبه. فرحمة الله عليه وعظم أجر أهله ومحبيه وأحسن عزاءهم".

د. علي الجعفري :" العزاء لأنفسنا ولأهل الكويت والعالم الإسلامي في وفاة #الشيخ_أحمد_القطان عظم الله أجرنا جميعا في فقيد الأمة والأقصى والكويت اللهم اغفر له وارحمه وارفع درجته في المهديين واجعل مقامه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا إلى ربنا لمنقلبون".

وفاة الشيخ الجليل أحمد القطان رحمه الله تعالى عليه واسكنه فسيح جناته

♦️ اختصر مشهد القدس والأقصى بهذا الفيديو 👇🏻 pic.twitter.com/OeTERHv8K8 — Dr Basil Mansour ( PhD) BM (@basilmansour) May 23, 2022

حازم علق : "عزائي الى الأمة الإسلامية عامة والشعب الكويتي خاصة في وفاة المغفور له بأذن الله الشيخ احمد ، اللهم ابدله دار خير من داره واهل خير من اهله يا رب العالمين ".

أحمد الميموني علق على وفاة الداعية أحمد القطان : "انا لله وانا اليه راجعون وفاة الشيخ احمد القطان نسأل الله ان يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان عظم الله أجركم يا اهل الكويت ".