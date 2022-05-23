القوى الوطنية والإسلامية تحذر من عواقب أي اعتداء علي المسجد الأقصى

حذرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الاثنين، حكومة الاحتلال من عواقب اي اعتداءات او اقتحام للمسجد الأقصى او اقامة اي شعائر تلمودية في باحاته.

واعتبرت لجنة المتابعة، في بيان لها، أن تنظيم ما يسمي بمسيرة الأعلام والتهديد باقتحام البلدة القديمة والمسجد الاقصى وتهديدات غلاة المستوطنين وفي مقدمتهم الارهابي بن غفير باقتحام المسجد الاقصى يوم ٢٩ من الشهر الحالي هو جر المنطقة برمتها نحو التصعيد والمواجهة

ودعت لجنة المتابعة جماهير شعبنا في كل مكان الي التصدي لكل محاولات الاحتلال للعدوان على المسجد الأقصى وحمايته بالرباط في المسجد وشد الرحال اليه والدفاع عن حق شعبنا المطلق في مقدساته الاسلامية والمسيحية

ودعت لجنة المتابعة جماهير شعبنا الي اسناد قضية الاسرى خاصة الاسيرين المضربين عن الطعام خليل عواودة ورائد ريان وطالبت منظمات حقوق الانسان في العالم بالضغط علي الاحتلال من اجل الافراج عنهما واغلاق ملف الاعتقال الإداري العنصري.

واستنكرت لجنة المتابعة قرار الادارة الامريكية برفع حركة كاخ العنصرية من قوائم الارهاب واعتبرت ان هذا القرار يدعم الارهاب والتطرف اليهودي خاصة ان امتدادات حركة كاخ العنصرية ما زالت قائمة وتمارس الارهاب المنظم ضد الشعب الفلسطيني

وطالبت لجنة المتابعة جماهير الامة العربية والاسلامية الي مزيد من نصرة شعبنا وقضيته ودفاعه عن ارضه ومقدساته الاسلامية والمسيحية